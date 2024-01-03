هوای اصفهان و ۲ شهر مجاور ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز چهارشنبه سیزدهم دی با میانگین ۱۱۳ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با ۱۷۳، دانشگاه صنعتی با ۱۵۵ و کردآباد با ۱۶۶ AQI قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان است.

شاخص هوا همچنین در خیابان ۲۵ آبان با ۱۰۷، میدان انقلاب با ۱۲۱، خیابان پروین با ۱۱۹، رهنان با ۱۱۵، خیابان زینبیه با ۱۴۵، سپاهان شهر با ۱۱۲ و بولوار کاوه با ۱۱۶ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم با ۷۹، بزرگراه خرازی با ۹۷، خیابان رودکی با ۶۷، خیابان فرشادی با ۸۷، خیابان فیض با ۷۳، خیابان میرزا طاهر با ۹۸ و ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۹۴ AQI زرد و قابل قبول است.

امروز شاخص هوا در زرین شهر با ۱۲۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، در قهجاورستان با ۱۵۵ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان و در سجزی با ۷۴، شاهین شهر با ۹۷ و مبارکه با ۷۷ AQI قابل قبول ثبت شد.

ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.