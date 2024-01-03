امضای قرارداد توسعه ۴ میدان نفتی و گازی در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فریدون کردزنگنه گفت: به‌منظور اجرای طرح‌های توسعه میدان‌های گازی کشور و با هدف تعدیل ناترازی گاز، شرکت ملی نفت ایران از زمستان سال ۱۴۰۰ نسبت به آغاز مذاکره با هلدینگ‌های پتروشیمی اقدام کرده که این مذاکرات اردیبهشت‌ماه امسال به امضای تفاهم‌نامه همکاری منجر و متعاقب آن موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای محرمانه به‌منظور انجام مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه (DPOP) به‌عنوان پیش‌نیاز امضای قراردادهای بالادستی با هلدینگ‌های متقاضی سرمایه‌گذاری امضا شد.

وی افزود: توسعه مخزن مارون خامی از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، توسعه میدان‌های گازی گردان، خارتنگ و پازن با مشارکت گروه باختر، پتروفرهنگ و شرکت پارس پترو زاگرس و توسعه مخزن گازی قلعه‌نار و میدان نفتی آذر توسط هلدینگ اهداف و شرکت مهندسی و ساختمان نفت از میدان‌های تعیین‌شده برای توسعه در چارچوب سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی است.

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه از سه تفاهم‌نامه یادشده، مطالعات مورد نیاز از سوی هلدینگ‌های پتروشیمی باختر و اهداف به‌ترتیب برای توسعه میدان‌های گازی گردان، خارتنگ، پازنان و میدان نفتی آذر انجام شده است، اظهار کرد: مذاکره‌های فنی، مالی و قراردادی مربوطه نیز مراحل پایانی خود را طی کرده است و به‌زودی پس از نهایی شدن و حل‌وفصل موضوعات باقی مانده، قراردادهای مربوطه به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار به‌صورت رسمی امضا می‌شود.

کردزنگنه تصریح کرد: با توجه به محدودیت مندرج در تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مبنی بر لزوم امضای قرارداد با شرکت‌های اکتشاف و تولید، شرکت ملی نفت ایران به‌منظور استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری صاحبان صنایع بزرگ از جمله شرکت‌های پتروشیمی نسبت به تقاضای اصلاح مصوبه یادشده اقدام و سرانجام هیئت وزیران در تاریخ ۱۲ مهر ماه امسال اصلاحات مورد نیاز را تصویب کرد.

وی گفت: بر اساس هماهنگی و همکاری انجام شده با اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نشست معرفی فرصت‌ها و الگوهای سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست نفت و گاز با محوریت تبیین جزئیات قراردادهای IPC برگزار شد که در این نشست تعداد زیادی از شرکت‌های پتروشیمی کشور حضور داشتند.

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: در همین زمینه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نسبت به دعوت از شرکت‌های پتروشیمی و ارائه مشخصات میدان‌های نفتی و گازی برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقدام کرده است که پس از نهایی شدن توافق‌ها در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد.