۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

امضای تفاهم‌نامه توسعه میدان‌های هالگان و شاهینی

امضای تفاهم‌نامه توسعه میدان‌های هالگان و شاهینی

تفاهم‌نامه توسعه میدان‌های گازی هالگان و شاهینی بین شرکت ملی نفت ایران، شرکت ایمیدرو، شرکت‌های فولادی و مپنا امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تفاهم‌نامه توسعه دو میدان گازی صبح امروز (شنبه، هشتم شهریور) با حضور حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و محمد آقاجانلو، سرپرست هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) امضا شد.

این میدان‌ها با حجم گاز درجای درمجموع حدود ۱۸ تریلیون فوت‌مکعب در جنوب استان فارس قرار دارند. با امضای این تفاهم‌نامه و توسعه میدان‌های گازی هالگان و شاهینی پیش‌بینی می‌شود روزانه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب گاز و ۲۵ هزار بشکه میعانات تولید شود.

جذب سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه این دو میدان، تأمین خوراک صنایع فولادی و معدنی و کمک به کاهش ناترازی گاز کشور از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم‌نامه است.

