به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تفاهمنامه توسعه دو میدان گازی صبح امروز (شنبه، هشتم شهریور) با حضور حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و محمد آقاجانلو، سرپرست هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) امضا شد.
این میدانها با حجم گاز درجای درمجموع حدود ۱۸ تریلیون فوتمکعب در جنوب استان فارس قرار دارند. با امضای این تفاهمنامه و توسعه میدانهای گازی هالگان و شاهینی پیشبینی میشود روزانه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب گاز و ۲۵ هزار بشکه میعانات تولید شود.
جذب سرمایهگذاری مورد نیاز برای توسعه این دو میدان، تأمین خوراک صنایع فولادی و معدنی و کمک به کاهش ناترازی گاز کشور از دیگر اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.
نظر شما