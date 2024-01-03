خطاهای راهبردی آمریکا، منطقه را متشنج خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «امیر محمدرضا آشتیانی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در واکنش به ادعای آمریکا درباره نقش ایران در حمله به یک کشتی حامل مواد شیمیایی در اقیانوس هند، گفت: اینها فرافکنی است. تمام مواردی که به این شکل مطرح میشود، فرافکنیهای آمریکا است.
وی افزود: با توجه به خطاهای راهبردی آنان در منطقه که تمام اذهان مردم کشورهای دنیا را به محکومیت این اقدامات رسانده است، آنان را به شرایطی کشانده که برای فرار از این وضعیت ممکن است اتهامات مختلفی را به کشورهای بسیاری بزنند، در حالی که پایه و اساسی هم ندارد.
وی با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا تمامشدنی نبوده و ادامه دارد، اظهار کرد: این امر به ضرر خود آنان است. آمریکا به منطقه ما آمده و تعادل منطقهای را به هم ریختهاند که تبعات آن دامنشان را خواهد گرفت. اقدامات آمریکا باعث ایجاد انسجام بسیار قوی و محکمی علیه سیاستهای آمریکا در منطقه و جریان و تداوم آن میشود.
امیر آشتیانی درباره ترور صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس و تأثیر آن در گسترش جنگ در منطقه، اذعان کرد: آمریکاییها هر چقدر خطاهای راهبردی در منطقه انجام دهند، منطقه را متشنج خواهند کرد و دود آن به چشم خودشان خواهد رفت.
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