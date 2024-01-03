۱۰۸۴ شعبه برای انتخابات امسال در مرکزی پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات استان مرکزی که با حضور دبیر ستاد انتخابات کشور برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات امسال اولین انتخابات در دولت سیزدهم است در همین راستا تیمی در استان مرکزی به منظور برگزاری یک انتخابات سالم و امن در استان مرکزی فعال خواهد شد و امید است با حمایت ستاد انتخابات کشور اتفاقات مناسبی در اسفندماه رقم بخورد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی افزود: استان مرکزی شش حوزه انتخابیه و هفت نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که در مجموع ۲۴ هیأت اجرایی در استان تشکیل شده است.

نظری با بیان اینکه کیفی سازی انتخابات رویکرد ستاد انتخابات کشور است، گفت: از همان روزهای اول دستور العمل انتخابات، ستاد انتخابات استان کار خود را شروع کرد که تاکنون ۶ نشست ستاد انتخابات در استان برگزار شده است.

وی افزود: در روزهای اول پیش ثبت نام، ۹۶۴ نفر اعلام آمادگی کردند و در نهایت، ۵۲۴ نفر داوطلب و ثبت نام اولیه را انجام دادند و پس از بررسی در هیأت‌های اجرایی مراتب بررسی در هیأت‌های نظارت در حال انجام است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تعداد شعب رأی استان را ۱۰۸۴ شعبه اعلام کرد و گفت: از این تعداد شعبه ۳۳۸ شعبه سیار، ۷۴۶ شعبه ثابت، ۴۶۶ شعبه روستایی و ۶۱۸ شعبه شهری است.

نظری افزود: تمامی ارکان اجرایی و نظارت در استان مرکزی بدون هیچ گونه خط و مشی به دنبال برگزاری یک انتخاب باشکوه و درخشش ایران اسلامی در عرصه بین المللی هستند.

وی افزود: همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز پیش رو داریم تمهیدات لازم در این خصوص نیز اندیشیده شده، از استان مرکزی ۱۰ نفر این انتخابات ثبت نام کرده‌اند که با اعلام اسامی اقدامات لازم انجام می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی با بیان اینکه موفقیت کنونی جبهه مقاومت از شهادت سردار سلیمانی است، گفت: امید می‌رود در پایان روز انتخابات در امنیت کامل صندوق‌ها، تحویل فرمانداری‌ها شود.

نظری گفت: به واسطه وحدت و انسجامی که در استان مرکزی وجود دارد تاکنون هیأت‌های اجرایی با هیچ گونه مشکلی مواجه نشدند.