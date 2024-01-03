خط انتقال شبکه فاضلاب گرگاب تکمیل شد

حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری علاوه بر تکمیل ۱۰۰ درصدی خط انتقال، ۸۰ درصد شبکه داخلی فاضلاب شهر گرگاب نیز اجرا شده است که با تأمین اعتبارات کافی اجرای مابقی تأسیسات این شبکه عملیاتی می‌شود.

وی به احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب در گرگاب اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه برای برخورداری مردم شهر گرگاب از خدمات شبکه فاضلاب، نیاز است ایستگاه پمپاژ در این منطقه در مدار بهره برداری قرار گیرد، طی سال گذشته مجوزهای قانونی لازم برای اجرای این پروژه اخذ شد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون عملیات اجرای ایستگاه پمپاژ در دستور کار قرار دارد، گفت: از تیر ماه سال جاری با تأمین اعتبار پروژه و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ آغاز شد و درصورت تزریق اعتبارات در موعد مقرر، تا پایان سال ۱۴۰۳ پروژه تکمیل خواهد شد.

اکبریان افزود: با تکمیل تأسیسات فاضلاب در شهر گرگاب حدود ۱۵ هزار نفر جمعیت این شهر می‌توانند با نصب انشعابات فاضلاب از خدمات شبکه فاضلاب بهره مند شوند.