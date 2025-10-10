به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در مراسمی با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، پروژه شبکه جمع‌آوری، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر گرگاب به بهره‌برداری رسید.

این آیین که با همراهی حسینعلی حاجی نماینده مردم شهرستان شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی، ناصر اسدی فرماندار شاهین‌شهر و مولایی معاون شرکت مهندسی آبفای کشور، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گرگاب برگزار شد، شاهد آغاز رسمی پروژه واگذاری انشعاب فاضلاب به شهروندان بود.

شایان ذکر است؛ این پروژه عظیم که توسط اداره آبفای شهرستان اجرا شده، شامل یک شبکه به طول ۲۵,۳۴۰ متر است و برای اجرای آن ۱۵۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

اجرای این طرح، گامی مهم در جهت ارتقای سطح بهداشت و سلامت عمومی شهر گرگاب و حفظ محیط زیست منطقه محسوب می‌شود.