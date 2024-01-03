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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۹

فرمانده انتظامی گنبدکاووس خبرداد؛

کشف بیش از ۳ هزار قلم داروی قاچاق در گنبد کاووس

کشف بیش از ۳ هزار قلم داروی قاچاق در گنبد کاووس

گنبدکاووس- فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس گفت: بیش از ۳ هزار قلم داروی قاچاق در گنبد کاووس کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادعلی صادقی، مبارزه با احتکار و قاچاق کالا را یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی در برخورد با مفسدان اقتصادی عنوان کرد و گفت: برخورد با سودجویان عرصه دارو که علاوه بر امنیت اقتصادی، سلامت شهروندان را نیز به مخاطره می‌اندازد با شدت و حساسیت بیشتری انجام می‌گیرد.

وی افزود: مأموران پلیس در تحقیقاتی از فعالیت توزیع کننده داروهای غیرمجاز در این شهرستان مطلع و بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران در عملیات ضربتی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی محل مورد نظر را بازرسی کردند و ۳ هزار و ۷۵۲ قلم داروی قاچاق و غیرمجاز کشف کردند.

صادقی ارزش داروهای کشف شده را بر اساس نظر کارشناسان بیش از ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و اظهار کرد: یک مغازه پلمب و ۲ متهم این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان با بیان اینکه برخورد قاطع و قانونی با افرادی که امنیت اقتصادی و سلامتی مردم را دچار مخاطره می‌کند در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: مردم در صورت اطلاع از فعالیت اینگونه از افراد، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5984768

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