به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هدایت شهبازی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با عوامل تهیه و توزیع داروهای غیرمجاز، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یک نفر را در این زمینه شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی و در عملیاتی هدفمند، موفق شدند متهم را دستگیر و در بازرسی انجام‌شده، تعداد ۵۹۵۰ عدد قرص غیرمجاز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز با اشاره به تشکیل پرونده قضائی برای متهم تصریح کرد: متهم پس از انجام اقدامات قانونی و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ شهبازی با تاکید بر استمرار طرح‌های مقابله با توزیع داروهای غیرمجاز بیان کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که سلامت و امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.