وزارت ورزش حادثه تروریستی کرمان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ورزش و جوانان ضمن محکوم کردن انفجارهای تروریستی در گلزار شهدای کرمان، شهادت تعدادی از هموطنان عزیز در کنار مزار مطهر سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

زهی تأسف بر کوردلان و ضحاکانی که با بی‌شرمی و ناجوانمردی، حرکت تروریستی دیگری را این بار در جوار مرقد شهید عالی مقام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رقم زدند تا پرونده‌ی سیاه استکبار جهانی بیش از همیشه در ریختن خون بی‌گناهان بر ملأ شود.

دشمن بزدل با توسل به اقدامات غیرانسانی به تصور خود در پی ضربه زدن به ایران اسلامی است. آنها حتی به زائران مرقد سردار دل‌ها هم رحم نکردند تا شقاوت را به نهایت برسانند.

وزارت ورزش و جوانان ضمن محکومیت این حمله تروریستی، شهادت جمعی از هموطنان عزیز را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و همه مردم شریف ایران اسلامی به ویژه مردم ولایتمدار دیار کریمان، خانواده‌های این شهدای گرانقدر تسلیت عرض نموده و علو درجات آن شهیدان بزرگوار و شفای عاجل مجروحین را از درگاه پروردگار متعال مسألت می‌نمائیم.