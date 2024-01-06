ضرورت توجه به سرمایه گذاری در صنعت برق

آرش کردی مدیر عامل توانیر در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش تعداد مشترکان برق و افزایش میزان مصرف برق در دو سال اخیر گفت: با وجود افزایش تعداد مشترکان برق و افزایش میزان مصرف برق در دو سال اخیر شاهد پایداری شبکه برق و بهبود شاخص‌های کنترلی شبکه بوده‌ایم.

وی افزود: فرهنگ سازی و اجرای برنامه‌های گسترده مدیریت بار باعث شد تا شدت رشد مصرف انرژی کندتر شود، اما با این حال سرمایه گذاری همچنان مهمترین ضرورت صنعت برق به شمار می‌رود.

مدیرعامل توانیر با تاکید کرد: به صورت دقیق نقاط ضعف و قوت شبکه به تفکیک استان‌ها و شهرها و مطابقت با ۱۸۰ اقدام عملیاتی برای عبور بی دغدغه از تابستان ۱۴۰۳ در دستور کار شرکت‌های برق منطقه‌ای قرار گرفت، پرداخت.

کردی با اشاره به اینکه برق پایه و مبنای رشد و توسعه کشور است، عنوان کرد: افزایش حساسیت‌های صنعت برق در سال‌های اخیر، رشد نامتعارف مصرف برق و تبعیت سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای شبکه از رشد غیرقابل پیش بینی مصرف که امسال در برخی استان‌ها به ۱۲ درصد هم رسید را از معضلاتی عنوان کرد که باید با تدابیر خاصی کنترل شود.

وی با اشاره به روند کاهشی ظرفیت خطوط و ترانسفورماتورهای فوق توزیع و انتقال نسبت به ظرفیت نیروگاه‌ها طی ۳ دهه گذشته، اظهار داشت: در سال ۷۱ نسبت ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه ۶.۱ برابر ظرفیت نیروگاه‌ها بود که در حال حاضر این میزان به حدود ۴ برابر کاهش یافته و این وضعیت علاوه بر اینکه ظرفیت ذخیره شبکه را با اشکال مواجه ساخته، به عوارض پرباری و فرسودگی شبکه دامن زده است.

کردی در خاتمه یادآور شد: در بخش صنعتی در سال ۱۴۰۰ انرژی تأمین شده ۳۶.۷ میلیارد کیلووات ساعت و در تابستان ۱۴۰۲ میزان ۴۶.۱ میلیارد کیلو وات ساعت بوده است که حدود ۱۰ میلیارد کیلووات ساعت و معادل ۲۶ درصد برق بیشتری به صنعت داده شده است و بخش خانگی ۴ درصد کاهش مصرف به جای ۲۰ درصد رشد مصرف داشته است و ما به ازای این مقدار صرفه‌جویی، تمام ظرفیت‌های در اختیار صنعت قرار گرفته و برق بخش صنایع تأمین شده است.