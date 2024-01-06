وعده بایدن برای دفاع از دموکراسی آمریکا مقابل «ترامپِ نازی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا، با اشاره به اینکه دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق و رقیب بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ این کشور در تلاش است تا از طریق «خشونت سیاسی» قدرت را به دست بگیرد، گفت که لفاظی ترامپ به «آلمان نازی» شباهت دارد.

بایدن در جریان سخنرانی انتخاباتی در پنسیلوانیا، شورش ششم ژانویه در ساختمان کنگره آمریکا را بخش اصلی میراث رییس جمهور سابق این کشور است.

وی در این سخنرانی خطاب به حضار گفت: کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ برای آمریکا یا شما نیست و در آن فقط به خودش می‌پردازد. کارزار ترامپ درگیر گذشته است و به آینده کاری ندارد. قصد و نیت او این است که دموکراسی ما را قربانی کند و خود را به قدرت برساند.

رییس جمهور آمریکا ترامپ را «بیمار و بازنده» نامید و با یادآوری شورش‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری پیشین آمریکا، گفت که «ترامپ و حامیانش همچنان از خشونت سیاسی استقبال می‌کنند و حمله او به دموکراسی تنها بخشی از گذشته او نیست بلکه این وعده او برای آینده است.»

وی همچنین ترامپ را با رایش سوم مقایسه کرد و خود را هم مدافع نهادهای آمریکایی خواند افزود: او کسانی را که مخالفش هستند انگل می‌خواند و درباره مسموم شدن خون آمریکایی‌ها حرف می‌زند و این حرف‌ها همان لحن و کلامی است که در آلمان نازی استفاده می‌شد.

ترامپ در جریان اظهارات جمعه شب، به بایدن واکنش نشان داد و سخنرانی او را «کارزار رقت‌انگیز هراس‌افکنی» خواند و رییس جمهور آمریکا را به دلیل «زنجیره دنباله‌دار ضعف‌ها، بی‌لیاقتی، فساد و ناکامی» به شدت هدف انتقاد قرار داد.

وی همچنین گفته بود: به کارهایی که بایدن درباره مشکلات مرزی و تورم انجام می‌دهد یا کاری که در ارتش ما کرد، مثلا آن روز وحشتناک در افغانستان نگاه کنید، خواهید دید که آبروی ما را در سراسر جهان برده است.

استیون چونگ، سخنگوی ترامپ اندکی بعد بایدن را «تهدید واقعی علیه دموکراسی آمریکا» خواند و او را به «تسلیح دولت و استفاده از قوه قضاییه به عنوان سلاح برای تعقیب حریف اصلی سیاسی‌اش و همچنین مداخله در انتخابات ۲۰۲۴» متهم کرد.

همزمان با نزدیک شدن رقابت انتخاباتی ۲۰۲۴، نرخ رضایت‌مندی از عملکرد بایدن به شدت پایین آمده است. او سال ۲۰۲۳ را با رضایت تنها ۳۹ درصد از آمریکایی‌ها به پایان رساند. این پایین‌ترین رقم بین هفت رییس جمهور اخیر آمریکا در پایان نخستن دوره ریاست جمهوری‌شان محسوب می‌شود. در سوی مقابل، ترامپ، نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه تنها دوره ریاست جمهوری‌اش را با رضایت ۴۵ درصدی به پایان رساند و این رقم برای باراک اوباما، ۴۳ درصد بود.

ترامپ به رغم پیشتازی در نظرسنجی‌ها، با یک دوجین پرونده و شکایت حقوقی دست و پنجه نرم می‌کند و به تازگی نیز دو ایالت مِین و کلرادو، او را برای ریاست جمهوری رد صلاحیت کردند و علاوه بر این، رییس جمهور سابق آمریکا با چهار پرونده کیفری جداگانه سروکار دارد؛ پرونده‌هایی که البته ترامپ آنها را «پاپوش» توصیف کرده است.