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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۱۸

رییس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی:

ورود توده هوای سرد به آذربایجان غربی/هوا سردتر می شود

ورود توده هوای سرد به آذربایجان غربی/هوا سردتر می شود

ارومیه - رییس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی از ورود توده هوای سرد به استان از فردا یکشنبه خبر داد.

مهدی صابری در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آب و هوای استان اظهار کرد: با شمالی شدن جریانات در منطقه از صبح روز یکشنبه کاهش محسوس دما در آذربایجان غربی پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان تا ظهر امروز شاهد بارش باران و برف همراه با وزش باد در برخی نقاط جنوبی استان بودیم.

صابری اظهار کرد: همچنین با خروج سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات در منطقه صبح روز یکشنبه کاهش محسوس دما در استان پیش بینی می‌شود و تا اواسط هفته جاری جوی نسبتاً پایدار بر منطقه حاکم خواهد شد.

وی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تمام شهرهای استان شاهد بارش‌هایی بودند که شهرستان چالدران پنج سانتیمتر بارش برف را برای خود ثبت کرده است.

صابری با بیان اینکه بیشترین بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته از اشنویه و پیرانشهر با ۱۷.۴ و ۱۵.۵ میلیمتر گزارش شده، بیان کرد: بارندگی ثبت شده در نقاط مختلف مرکز استان طی این مدت بین ۶ تا ۱۱ میلی‌متر بوده است.

کد مطلب 5987419

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