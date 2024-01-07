فراخوان بورس سازمان فضایی آسیا – اقیانوسیه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سازمان فضایی آسیا – اقیانوسیه در دانشگاه‌های «Northwestern,Harbin, Beihang» کشور چین در مقطع ارشد و دکتری بورس تحصیلی ارائه می‌کند.

موارد تحت پوشش این بورس تحصیلی شامل شهریه، مقرری، خوابگاه، بیمه درمانی، بلیط رفت و برگشت است، متقاضیان می‌توانند تا ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ با مراجعه به سایت Portal.saorg.ir نسبت به ثبت‌نام اولیه خود در کلیه فراخوان‌ها اقدام کنند.

همچنین علاقه‌مندان برای مشاهده فراخوان بورس تحصیلی می‌توانند به سایت اداره کل بورس و اعزام دانشجویان Scholarship.saorg.ir و جهت آگاهی از ارزشیابی دانشگاه‌ها به سایت grad.saorg.ir مراجعه کنند.