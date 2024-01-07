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۱۷ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۳۵

برای ۳ دانشگاه چین؛

فراخوان بورس سازمان فضایی آسیا – اقیانوسیه اعلام شد

فراخوان بورس سازمان فضایی آسیا – اقیانوسیه اعلام شد

فراخوان بورس سازمان فضایی آسیا – اقیانوسیه « APSCO» برای مقطع ارشد و دکتری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سازمان فضایی آسیا – اقیانوسیه در دانشگاه‌های «Northwestern,Harbin, Beihang» کشور چین در مقطع ارشد و دکتری بورس تحصیلی ارائه می‌کند.

موارد تحت پوشش این بورس تحصیلی شامل شهریه، مقرری، خوابگاه، بیمه درمانی، بلیط رفت و برگشت است، متقاضیان می‌توانند تا ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ با مراجعه به سایت Portal.saorg.ir نسبت به ثبت‌نام اولیه خود در کلیه فراخوان‌ها اقدام کنند.

فراخوان بورس سازمان فضایی آسیا – اقیانوسیه اعلام شد

همچنین علاقه‌مندان برای مشاهده فراخوان بورس تحصیلی می‌توانند به سایت اداره کل بورس و اعزام دانشجویان Scholarship.saorg.ir و جهت آگاهی از ارزشیابی دانشگاه‌ها به سایت grad.saorg.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 5987782
زهرا سیفی

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