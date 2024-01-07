به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه حسینی روز یکشنبه در جشنواره اعطای نماد اقتصاد مقاومتی که به میزبانی فولاد آلیاژی ایران برگزار شد، اظهار کرد: موضوع اول کشور ما امروز بحث اقتصاد است و رهبر معظم انقلاب نیز در طول یک دهه گذشته، شعار اول کشور را شعار اقتصادی انتخاب کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در تلاش برای توسعه اقتصادی در استان یزد هستیم و زیرساخت‌های آن را آماده می کنیم، افزود: آب مهمترین مسئله در این زمینه است.

شاه حسینی بیان کرد: اعتبار مورد نیاز برای انتقال آب به استان یزد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که تمام اعتبارات ملی و محلی استان یزد در یک سال ۲ هزار میلیارد تومان است و این یعنی باید ۷۵ سال صبر کنیم و هیچ هزینه ای نداشته باشیم تا بتوانیم خط انتقال را تکمیل کنیم.

معاون استاندار یزد عنوان کرد: این یعنی بن بست اما در دولت سیزدهم این بن بست شکسته شد و در حال حاضر این طرح در دست اجراست و سال آینده بخشی از این پروژه به سرانجام خواهد رسید.

شاه حسینی ادامه داد: خط پدافندی نیز در شهر یزد ایجاد شد و تابستان امسال با کمترین مشکل در زمینه تامین آب شرب پایدار سپری شد.

وی تصریح کرد: تامین اعتبار این پروژه‌ها برای عده ای جاری سووال است اما واقعیت این است که برای این امر راهکار ارائه شد و از ظرفیت صنایع و معادن برای این مهم بهره گرفته ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استان یزد با اشاره به ذخیره ۴ میلیارد تنی معدنی در استان یزد افزود: درآمد معادن استان سالانه ۳۵ هزار میلیارد تومان است که با پیگیری های استاندار یزد، درآمد دو معدن به امر انتقال آب اختصاص یافت.

شاه حسینی در این مراسم همچنین به بیان شاخص های نرخ بیکاری، توم، رشد اقتصادی و ... در استان یزد پرداخت و بیان کرد: استان یزد در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی نیز از استانهای شاخص و سرآمد در کشور به شمار می رود.

توسعه صنعتی بدون توسعه فولاد آلیاژی امکان پذیر نیست

مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه توسعه صنعتی بدون توسعه فولاد آلیاژی ممکن نیست، اظهار کرد: امروز در زمینه فولاد آلیاژی به خودکفایی رسیده ایم.

محمد کمال زاده، اقتصاد مقاومتی را بهترین راه برای پیشرفت اقتصاد و تولید دانست و بیان کرد: شرکت فولاد آلیاژی ایران بزرگترین تولید کننده فولادهای آلیاژی خاورمیانه است و در دنیا از نظر دانشی حرفی برای گفتن دارد و یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علمی است.

گفتنی است؛ در این جشنواره که به میزبانی شرکت فولاد آلیاژی ایران و با حضور استاندار یزد، فرمانده سپاه الغدیر، رییس کل دادگستری استان یزد و جمعی از مسوولان استان و شهرستان اشکذر برگزار شد، نماد اقتصاد مقاومتی به ۲۵ واحد صنعتی و معدنی استان اعطا شد.