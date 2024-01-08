محمد فرهاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آبرسانی به این روستاها با هدف رفع تنش آبی و در قالب طرح جهاد آبرسانی در دستور کار شرکت قرار گرفت و طی آن اقداماتی چون احداث مخزن، حفاری و لوله گذاری خط انتقال، احداث ایستگاه سرچاهی و انشعابات انجام شد.

وی افزود: با بهره‌برداری همزمان از این ۹ پروژه، آبرسانی به روستاهای قاچیان، کانی کبود، یوزباشکندی، توکلان، مران، آب باریک، علی آباد مران و مرادقلی انجام و مردم این روستاها از نعمت آب شرب بهداشتی و سالم به صورت پایدار بهره‌مند شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان افزود: برای تأمین آب شرب این ۹ روستا، عملیات احداث ۱۳ باب مخزن بتنی با حجم ۹۰۰ متر مکعب، ساخت دو ایستگاه سرچاهی، اجرای خط انتقال اصلی به طول ۶۹ کیلومتر و ۲۵ کیلومتر انشعاب داخل روستایی اجرا شد.

فرهاد تصریح کرد: طرح جهاد آبرسانی شهرستان دیواندره با هدف تأمین آب شرب پایدار ۳۵ روستا و برای جمعیت ۷۸۰۰ نفر در حال اجرا است.