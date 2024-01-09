مرحله مقدماتی هفتمین دوره مسابقات جشنواره قرآنی فجر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی هفتمین دوره مسابقات جشنواره قرآنی فجر بین بیش از هشت هزار نفر در سراسر کشور از روز شنبه ۱۶ دی ماه آغاز شده است.
در این دوره از مسابقات که از سراسر کشور ثبت نام کردهاند، بیش از ۵ هزار نفر از شرکت کنندگان از بانوان و بیش از دو هزار نفر از آقایان هستند.
در رشته مسابقات نقاشی و خوشنویسی شرکت کنندگان در این دو رشته تا سیام دی ماه مهلت دارند آثار خود را جهت داوری ارسال کنند.
بخش اول مرحله مقدماتی در رشته ترتیل آقایان تا چهارشنبه بیستم دی ماه ادامه خواهد داشت.
مرحله نهایی این دوره از مسابقات از ۱۲ بهمن تا ۱۹ بهمن در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.
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