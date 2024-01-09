بلندمرتبه سازی صنعت ساختمان را در مازندران رونق دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی سه شنبه شب در همایش انبوه سازان مسکن با تاکید براین که باید فضا را به گونه‌ای فراهم کنیم و امتیازات لازم را بدهیم تا انبوه سازان اقدام به تولید ساختمان‌های ارزان کنند، افزود: این مساله بی تأثیر در حمایت از اقشار کم درآمد نیست.

وی با اظهار این که هزار کیلومتر از پهنه مازندران کشاورزی است و نمی‌توانیم مانند سایر استان‌ها در سطح ساخت و ساز داشته باشیم، گفت: باید بلند مرتبه سازی را رونق بخشیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌ها و شهرک‌های ما باید پیوست فرهنگی، شهرنشینی و غیره داشته باشد و تمام شهرداری‌هایی که پتانسیل بلند مرتبه سازی دارند به صورت معقول و با رعایت اصول محیط زیستی، این طرح را اجرا کند.

معاون استاندار مازندران با عنوان این که برای ساختمان سازی به زودی دچار بحران کارگر هستیم، گفت: ۵۰ درصد هزینه‌های ساختمان نصیب کارگران می‌شود، از این رو ساختمان باید به سمت صنعتی سازی برود تا به با آجر و ملات و غیره نیازی نداشته باشیم و در عین حال ساختمان محکم و سبک و ارزان ساخته شود.