خبرنگاران و رسانه ها دلسوز نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت سالروز بسیج رسانه اظهار کرد: رسانه‌ها و خبرنگاران نقش انکارناپذیری در افکار عمومی جامعه دارند.

وی با اشاره به اینکه نقش رسانه در جامعه بی بدیل است، افزود: فضایی که الان وجود دارد، رسانه‌ها و بخش فرهنگی مورد غفلت واقع شده است.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: رسانه باید آزاد باشد، باید فضا طوری باشد فضای انتقاد منصفانه وجود داشته باشد.

وی گفت: اگر فضایی وجود داشته باشد رسانه انتقاد نکند، پیشرفت حاصل نمی‌شود.

وی تصریح کرد: اگر مسئول یا مسئولینی فضایی را ایجاد کنند که اصحاب رسانه جرات نقد نداشته باشند این مسئولین مستبد هستند، اگر ما بخواهیم در استان پیشرفت داشته باشیم طبیعتاً باید مسئولین به نقد کشیده شوند.

حجت الاسلام کریمی تبار بیان کرد: نقاط ضعف و قوت مطرح شود، اگر چنانچه آماری ارائه می‌شود که با واقعیت مطابق نیست، طبیعتاً باید حرف زده شود و مسئول باید دفاع کند و اگر آمار اشتباه بیان می‌شود باید اثبات کند، نباید در موقعیت مسئولیت، برای کسی مصونیت ایجاد شود که هر چیزی را بگوید، اگر می‌خواهیم استان ایلام پیشرفت کند، باید فضای انتقاد آن هم دلسوزانه در استان وجود داشته باشد.

وی گفت: مسئولان باید پاسخگوی افکار عمومی باشند، همه باید تحمل انتقاد داشته باشند. بنده بارها در جلسات خدمت مسئولین، هم استانداران قبلی و هم فعلی عرض کردم که ممکن است جایی لازم باشد بنده در تریبون نماز جمعه شما را نقد کنم، تحمل آن را باید داشته باشید در انتقادات باید حریم اشخاص، ناامید کردن و چارچوب قانون توسط رسانه‌ها رعایت شود.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: از رسانه‌ها حمایت می‌کنم، کمیته‌ای برای حل مشکلات قضایی رسانه‌های استان تشکیل و از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکل معیشت خبرنگاران استفاده شود.

وی عنوان کرد: خبرنگاران و رسانه دلسوز نظام هستند، نقد کردن یک مدیر زیر سوال بردن نظام نیست. بعضی نقش آفرینی رسانه‌ها را متوجه نمی‌شوند، در انتخابات ریاست جمهوری پای کار آمدند و منجر به اتفاقات خوبی در استان شد.

وی افزود: تکلیف داریم در برای مشارکت حداکثری تلاش کنیم، دشمن تلاش می‌کند مشارکت پایین باشد. رسانه‌ها کاندید اصلح را به مردم معرفی کنند، نمایندگان فعلی پاسخگوی چهار سال گذشته عملکرد خود باشند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: مطالبه گری باعث امید در جامعه می‌شود، نشاط و شادابی جامعه به نقد است.