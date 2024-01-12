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۲۲ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۱۸

طوفان بشری در صنعا در راهپیمایی فتح موعود و جهاد مقدس

طوفان بشری در صنعا در راهپیمایی فتح موعود و جهاد مقدس

راهپیمایی گسترده ای با عنوان فتح موعود و جهاد مقدس در صنعا برگزار شد که در بیانیه آن آمده است: آمریکا و انگلیس به شکل مستقیم ما را وارد جنگ کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، راهپیمایی گسترده‌ای با عنوان فتح موعود و جهاد مقدس در صنعا برگزار شد.

راهپیمایی کنندگان در بیانیه خود اعلام کردند: حمله آمریکا و انگلیس به یمن در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی برای ممانعت از حمایت ما از فلسطین است.

در این بیانیه آمده است: این حمله سبب پافشاری ما بر موضع ایمانی و اصولی مان در حمایت از برادرانمان در فلسطین خواهد شد.

راهپیمایی کنندگان بیان کردند: آمریکا و انگلیس به شکل مستقیم ما را وارد جنگ کردند و خود و برخی کشورها را وارد این جنگ کردند که از تبعات آن در امان نخواهند ماند. ما حمایت خود از شروع نبرد موعود و جهاد مقدس را اعلام می‌داریم و حامی همه گزینه‌ها و تصمیمات رهبرمان هستیم. ما حامی موضع اعلام شده از سوی مهدی المشاط هستیم. حامی عملیات ممانعت از حرکت کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی هستیم که عازم بنادر رژیم صهیونیستی هستند.

در این بیانیه همچنین بر حمایت از مقاومت فلسطین تاکید شده و آمده است: حامی عملیات مقاومت اسلامی لبنان و عراق که ضربات مهلکی به اسرائیل و آمریکا وارده کرده‌اند، هستیم.

کد مطلب 5992503

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