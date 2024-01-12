نفرات برتر مسابقات کشتی پهلوانی خراسان شمالی مشخص شدند

قاسم توکلیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مسابقات قهرمانی و انتخابی کشتی پهلوانی خراسان شمالی در رده سنی بزرگسالان با حضور ۱۰۳ کشتیگیر به میزبانی بجنورد مجموعه شهید علیدخت برگزار شد.
سرپرست هیأت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی خراسان شمالی ادامه به نتایج انفرادی اشاره کرد و گفت: در وزن ۶۰ کیلوگرم مهدی علمی اول، امیرحسین عنصری دوم و عباس دلیرنیا و امیرحسین علیزاده به صورت مشترک سوم در وزن ۷۰ کیلوگرم امیر اسماعیل آبادی اول، پوریا محمدی دوم و اسماعیل محمدی کیا و پوریا سلیمیپور مشترکا سوم در وزن ۸۰ کیلوگرم ابراهیم ولیان اول، محمد کاظم زاده دوم و مهدی علیپور و وحید شادکام مشترکا سوم در وزن ۹۰ کیلوگرم دانیال قاسمی اول، سعید عباسی دوم و مجید چادر نشین و محسن سعادتی مشترکا سوم در وزن ۱۰۰ کیلوگرم امیرحسین علیپور اول، امید ساعدپناه دوم و ایوب روشنیان و علی نوروزی مشترکا سوم و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم جواد محمدپور اول، داوود آریازاده دوم و محمد خاک نژاد و دانیال نواری مشترکا سوم شدند.
توکلیزاده خاطر نشان کرد: نفرات برتر این رقابتها در تاریخ ۴ الی ۶ بهمنماه به مسابقات قهرمانی کشور (تهران) اعزام میشوند.
وی خاطر نشان کرد: در نتیجه تیمی بجنورد، اسفراین و صفیآباد به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
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