خدمات شبانه روزی ۶۴۰۰ راهدار در ۱۶ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین بهرامی نیا مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران این سازمان بیان کرد: با شروع سامانه بارشی، ۶۴۰۰ راهدار در قالب ۴۰۰ گروه در محورهای مواصلاتی در ۳۸۰ پایگاه راهداری مستقر و به حالت آماده باش درآمدند و مشغول خدمت‌رسانی هستند.

بهرامی‌نیا با بیان این که با ورود سامانه بارشی به کشور شاهد بارش باران و برف در ۱۶ استان کشور هستیم، افزود: گشت‌های راهداری با آمادگی کامل در محورهای مواصلاتی کشور حضور دارند و به طور مداوم گشت‌زنی های لازم را انجام می‌دهند. طی دو روز گذشته بالغ بر ۳۰ هزار کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی در سطح کشور برف‌روبی شد.

به گفته بهرامی‌نیا بیش از ۲۰ هزار تن ماسه و نمک برای برف‌روبی جاده‌ها مصرف شده است و ۱۵۵ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک رهاسازی و حدود ۳۵ عملیات ریزش برداری در سطح محورها انجام شده است.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان افزود: تعدادی از محورهای روستایی بر اثر بارش سنگین برف مسدود شده است که پس از اتمام عملیات نگهداری زمستانی راه‌های شریانی با تلاش عوامل راهداری بازگشایی خواهند شد. ۱۲ هزار نیروی راهداری با ۹۸۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری سبک، سنگین و نیمه سنگین در ۱۰۵۳ پایگاه راهداری در طرح راهداری زمستانی امسال مشارکت دارند.

مدیرکل امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان گفت: کاربران جاده‌ای در صورت سفر ضروری از طریق سامانه‌های ۱۴۱، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.