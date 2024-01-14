به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاع از وضعیت ممنوع المعامله بودن یا نبودن طرف مقابل در مراودات اقتصادی همواره اهمیت بسیاری دارد. چه بسیار معاملاتی که به دلیل جهل افراد به وضعیت طرف مقابل در هنگام معامله سبب معضلات و آثار و پیامدهای حقوقی پس از آن نیز شده است.

اما چگونه این موضوع قابلیت انجام دارد؟ برای یک معامله اهلیت طرفین شرط اساسی صحت قرارداد محسوب می‌شود و بدون آن قرارداد منعقده از اعتبار ساقط خواهد شد از این رو افراد همواره به دنبال راهی هستند تا بتوانند نسبت به این موضوع اطلاعاتی کسب کرده و خود را از اثرات نامطلوب معاملات دور کنند.

تا پیش از این امکان استعلام ممنوع المعامله بودن افراد تنها از طریق مراجعه حضوری به دفاتر ثبت اسناد کشور، معاونت قضائی دادستانی کل کشور یا ادارات ثبت اسناد و املاک با دستور قضائی امکان پذیر بود، اما اکنون به همت معاونت آمار و فناوری قوه قضائیه این امکان فراهم شده است تا طرفین معامله در بستر فضای مجازی بتوانند وضعیت طرف مقابل را برای انجام معامله استعلام بگیرند.

افراد با مراجعه به سکوهای بخش خصوصی از جمله آپ می‌توانند پس از انتخاب خدمات قوه قضائیه وارد داشبورد استعلام اعتبار معاملاتی افراد شوند.

متعاملین پس از ورود به این بخش می‌توانند با ورود کد ملی و شماره موبایل در این بخش از وضعیت قانونی خود یا طرف مقابله معامله پس از پرداخت مبلغ در نظر گرفته شده مطلع شوند. باید دقت شود در این قسمت اگر قصد اطلاع و استعلام وضعیت معاملاتی طرف مقابل را نیاز داشته باشید باید کد ملی و شماره همراه طرف مقابل را وارد کرده و از طرف مقابل بخواهید که کدی که برای او پیامک شده را به شما اعلام کند. تا در این قسمت وارد کنید.

طرف مقابل با در اختیار قرار دادن کد این اجازه را به شما می‌دهد که استعلام را انجام دهید و اگر هم این کد را در اختیار شما قرار ندهد به این معنی است که طرف مقابل مشکلی دارد که به هر صورت این خدمت به کاهش ریسک معامله شما کمک می‌کند.

در نهایت نمایش نتیجه استعلام حداکثر تا ۱۵ دقیقه اعلام و قابل استفاده است. نتیجه استعلام اعلام شده تا یک ماه در لیست استعلام‌های شما موجود خواهد بود و پس از آن حذف خواهد شد.

در سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص چه وضعیت‌هایی بررسی می‌شود؟

در این سرویس بعد از استعلام یازده وضعیت امکان معامله به افراد داده می‌شود، در واقع در این سرویس مشخص می‌شود که آیا طرفین اهلیت معامله دارند یا خیر و موضوعاتی چون داشتن ثنا، ممنوع المعامله، محجور، غایب مفقود الاثر، متوفی فرضی، متوقف، ورشکسته، معسر، متهم، محکوم و متواری، محکومیت مالی محاکم، محکومیت مالی اجراییات ثبت را مشخص می‌کند و نتیجه را به طرف مقابل معامله اطلاع می‌دهد.

به این ترتیب افراد در هنگام معامله می‌توانند مطلع شوند که طرف مقابل مشمول موارد ذکر شده نباشد و با اعتبار و احتیاط بالایی معامله را انجام دهند.