  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۱۸

تأمین ۹۰ درصد زمین‌های مورد نیاز برای طرح جوانی جمعیت در خوزستان

تأمین ۹۰ درصد زمین‌های مورد نیاز برای طرح جوانی جمعیت در خوزستان

اهواز - معاون اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از ثبت‌نام۳۱ هزار متقاضی خوزستانی در طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: ۸۵ تا ۹۰ درصد زمین‌های مورد نیاز برای طرح جوانی جمعیت در استان تامین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم آذرسا ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به اجرای طرح‌های مسکن در استان اظهار کرد: میزان تعهد خوزستان در طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت ساخت بیش از ۳۰۰ هزار واحد بوده که حدود سه برابر دستور کار مسکن مهر استان است.

وی با اشاره به ثبت نام بیش از ۳۱ هزار متقاضی خوزستانی در طرح جوانی جمعیت توضیح داد: در این طرح به خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها از مهرماه ۱۴۰۰ به‌بعد متولد شده، یک قطعه زمین ۲۰۰ متری اهدا می‌شود.

آذرسا گفت: با توجه به آمار متقاضیان این طرح در استان، باید یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار زمین به این موضوع اختصاص داده شود.

مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به تأمین ۸۵ تا ۹۰ درصد زمین‌های مورد نیاز برای طرح جوانی جمعیت در استان توضیح داد: با توجه به آمار بالای متقاضیان این طرح در سه شهر استان، تلاش می‌کنیم تا زمین لازم برای این طرح عملیاتی شو

د.

کد مطلب 5994359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      7 0
      پاسخ
      فعلاکه ماثبت نام کردیم وخبری نشده توکل بخدا
    • IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      1 0
      پاسخ
      والله امیدیه هم خبری نیست میگن فعلا زمین اوکی نشده
    • بیژن IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      1 0
      پاسخ
      فعلا که ثبت نام کردم هزینه دادیم خبری هم نیست
    • 1758019468 IR ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      1 0
      پاسخ
      منی که آسمی هستم چرا باید اونجا برم که مضرات نیشکر برام خیلی زیاده.
    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      1 0
      پاسخ
      همش دروغه
    • هادی IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      2 0
      پاسخ
      تودزفول هیچ خبری نیست ۶ماه ثبت نام کردم خبری نیست
    • عبدالله IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      1 0
      پاسخ
      نزدیک 6 ماه هست که ثبت نام کردم ولی تا الان خبری نشده
    • Arezo IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خدا کنه زود پیامک بانک بیاد واسمون ماهم نزدیک ۷ ماه ثبت نام کردم گفتن برید تا از بانک پیام بیاد هنوز خبری نشده خسته شدیم از مستاجرش و بدبختی
    • IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      یکسال هست که ثبت نام کردم خبری نیست هروقت هم مراجعه کردم اداره راه و شهرسازی کسی جوابگونبود.تمام این خبرهایی که نوشتیددروغه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها