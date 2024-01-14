به گزارش خبرنگار مهر، میثم آذرسا ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به اجرای طرح‌های مسکن در استان اظهار کرد: میزان تعهد خوزستان در طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت ساخت بیش از ۳۰۰ هزار واحد بوده که حدود سه برابر دستور کار مسکن مهر استان است.

وی با اشاره به ثبت نام بیش از ۳۱ هزار متقاضی خوزستانی در طرح جوانی جمعیت توضیح داد: در این طرح به خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها از مهرماه ۱۴۰۰ به‌بعد متولد شده، یک قطعه زمین ۲۰۰ متری اهدا می‌شود.

آذرسا گفت: با توجه به آمار متقاضیان این طرح در استان، باید یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار زمین به این موضوع اختصاص داده شود.

مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به تأمین ۸۵ تا ۹۰ درصد زمین‌های مورد نیاز برای طرح جوانی جمعیت در استان توضیح داد: با توجه به آمار بالای متقاضیان این طرح در سه شهر استان، تلاش می‌کنیم تا زمین لازم برای این طرح عملیاتی شو

د.