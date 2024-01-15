نصرالله شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر مبنای فرایند انتخاب داوطلبان نمایندگی در حوزههای انتخابیه استان بوشهر، این شورا به زودی گزینههای خود را در هر چهار حوزهی انتخابیه معرفی خواهد کرد.
دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به منظور طراحی و ساماندهی امور مربوط به دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، اقدام به تشکیل کارگروه انتخابات و ترسیم فرایند رسیدن به نامزد نهایی مورد حمایت در سه سطح شهرستان، استان و مرکز نموده است.
شفیعی یادآور شد: مبنای معرفی کاندیداها، ثبت نام داوطلبان در سامانهی شورای ائتلاف و یا مراجعه حضوری داوطلبان برای قرار گرفتن در لیست شورای ائتلاف است.
وی ادامه داد: عدهای در سامانه ثبت نام کردهاند و عدهای نیز حضوری اعلام آمادگی کردهاند.
شفیعی با تأکید بر این مسئله که شورای ائتلاف تا قبل از معرفی گزینههای خود از هیچ داوطلبی طرفداری نخواهد کرد، اظهار کرد: شورای ائتلاف اعتقاد دارد این فرایند باید در یک مسیر عادلانه و بی طرف طی شود تا آن کس که شایستگی بیشتر و محبوبیت افزونتر دارد معرفی و مورد اقبال نهایی مردم قرار گیرد.
دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: فرایند معرفی گزینهها از شهرستانها آغاز میشود و در استان نیز طبق دستورالعمل فرایند رسیدن به نامزدهای نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات مجلس دوازدهم به معرفی گزینههای نهایی حوزههای انتخابیه استان به تهران اقدام خواهد کرد و در نهایت شورای ائتلاف کشور نیز با مشورت و همفکری استانها گزینههای خود را در سراسر کشور اعلام خواهد کرد.
شفیعی افزود: تمامتلاش این شورا این است که بر اساس ظرفیتهای موجود در حوزههای انتخابیه، بهترینها را برای انتخابات دوازدهمین دورهی مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
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