دانیال سهرابی دور از انتظار بود/ در سنگین وزن پشتوانه خوبی داریم

حسن رنگرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ۴ نفره کشتی فرنگی در مسابقات رنکینگ‌دار زاگرب گفت: مسابقات رنکینگ‌دار در اوزان المپیکی از کیفیت بالایی برخوردار بود و اکثر کشورها در اوزان المپیکی تمرکز بیشتری دارند به همین خاطر سطح کمی و کیفی این مسابقات بالا بود. سال گذشته رقابت رنکینگ در چهار وزن بوده اما امسال در دو وزن بوده به همین خاطر مسابقات متفاوت‌تر بود. تیمی که به این مسابقات اعزام شد هر چهار نفر کشتی‌گیران جوانی هستند و در ابتدای مسیر ورزش قهرمانی قرار دارند.

وی افزود: هر چهار نفر کشتی‌های خوبی گرفتند. دانیال جوان شایسته با توانمندهای فوق‌العاده‌ای است که از سال گذشته روی او سرمایه‌گذاری کردیم ولی در این مسابقات در حد انتظار ظاهر نشد و به خاطر یک غفلت و اشتباه نتیجه آن طور دیگری رقم خورد. امیر عبدی در مسابقات قهرمانی کشور روی سکوی قهرمانی ایستاد و این اولین حضور رسمی‌اش در این وزن بود، او قطعاً در آینده می‌تواند در این وزن خودش را تثبیت کند، اما در این مسابقات قابل پیش‌بینی بود که نتیجه نگیرد. به هر حال کشتی‌گیری که از وزن غیر المپیکی به وزن المپیکی می‌آید کارش سخت خواهد بود و نیاز به زمان دارد تا در این وزن تثبیت شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: در وزن ۸۷ کیلوگرم علیرضا مهمدی عالی عمل کرد و تنها در مرحله فینال روی یک اشتباه فنی نتیجه را واگذار کرد. شرکت در این مسابقات به ارزیابی کشتی‌گیر کمک خواهد کرد. در دسته سنگین وزن فردین هدایتی بی‌نقص کشتی گرفت و چندین رقیب او در این مسابقات حضور داشتند، به جرأت می‌توانم بگوییم او یکی از مدعیان این وزن در آینده خواهد شد. با توجه به چرخه انتخابی تیم ملی برای این دو کشتی تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وی در مورد برنامه تیم ملی گفت: از امروز اردوی تیم ملی شروع شده و کشتی‌گیرانی که دعوت شدند باید در اردو حاضر شوند. بخشی از کشتی‌گیران برای انجام تست‌های پزشکی در آکادمی ملی المپیک حضور پیدا خواهند کرد. دو سه اردوی مقطعی تا مسابقات جام وهبی امره ترکیه پیش رو خواهیم داشت.

رنگرز در مورد حضور فردین هدایتی و امین میرزازاده در سنگین وزن و همچنین تصمیم کادر فنی برای اعزام به المپیک یکی از این دو کشتی گیر گفت: یکی از ویژگی مسابقات انتخابی این است که پشتوانه‌ها و سرمایه‌های فنی یک افق روشن پیش رو دارند، طبیعتاً در این شرایط کشتی‌گیران تلاش و فاصله خود را با یکدیگر کم می‌کنند. این رقابت را باید به فال نیک بگیریم. در حال حاضر در اوزان المپیکی پشتوانه‌های جوان و خوب داریم. گام دوم چرخه انتخابی حضور این نفرات در جام وهبی امره است که باید ببینیم در آن مسابقه چه نتیجه‌ای کسب خواهند کرد.

سرمربی تیم ملی تأکید کرد: در جام وهبی امره ترکیه نفرات معاف شده و قهرمانان قهرمانی کشور و مسابقات رنکینگ‌دار شرکت خواهند کرد و باید ببینم در این مسابقات کشتی‌گیران چه نتیجه‌ای به دست خواهد آورد. همه چیز طبق چرخه انتخابی پیش می‌رود و جای هیچ حرف و حدیثی نخواهد بود. در وزن ۷۷ کیلوگرم با توجه به عملکرد خوب امین کاویانی نژاد در بازی‌های آسیایی به همراه امیر عبدی و علی اسکو به جام وهبی امره اعزام خواهند شد. در آن مسابقات کشتی‌گیر ملی‌پوش برای مسابقات گزینشی کسب سهمیه و آسیایی مشخص خواهد شد. رقابت‌ها سنگین است و کسب مدال المپیک هم در این شرایط بسیار دشوار است اما برای کشتی‌گیران ما که همگی باانگیزه و جوان هستند کار نشدنی نیست.