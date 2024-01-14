فردین هدایتی به مدال طلا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پنج وزن پایانی رقابت‌های بین‌ المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی از ظهر امروز به وقت ایران در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

نتایج نماینده سنگین وزن کشورمان در این مسابقات تاکنون به شرح زیر است:



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر لازلو دارابوس از مجارستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۱ ون هائو جیانگ از چین را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با اسکار پینو هیندس دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از کوبا با نتیجه ۸ بر ۲ به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

وی در این دیدار مقابل کانتاس کنیستاناس دارنده مدال برنز جهان از لیتوانی با نتیجه با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. هدایتی در دیدار پایانی به مصاف لینگژی منگ از چین رفت و ۳ بر یک حریف را شکست داد و طلایی شد.