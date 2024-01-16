به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «امین ترفع» درباره طرح جامع پایانههای مرزی نوردوز و جلفا توضیح داد: بازنگری این طرحها به تأیید رسیده و به زودی در نشست اصلی شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی زمینی مجاز کشور تصویب میشود.
مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکلهای وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: بر اساس فرایند رویکرد نوین شورا، انجام تشریفات در پایانههای مرزی نوردوز و جلفا بازطراحی شده و به زودی عملیات اصلاحی آغاز خواهند شد.
ترفع با اشاره به رویکرد شورای ساماندهی مبنی بر حذف گرههای فرایندی از پایانههای مرزی تاکید کرد: با توجه به مطالعات فرایندی که از گردش عملیات در پایانههای مرزی کشور در حال انجام است، لازم بود تا با نگاه انجام تشریفات در حال عبور، کلیه زیرساختها و جریان عبور و مرور در پایانههای مذکور باز طراحی شود و به علاوه استقرارهای غیر ضرور از فضای پایانهها حذف شوند.
وی گفت: از آنجا که پایانه مرزی محلی برای عبور است، در طراحیهای جدید فضای پارکینگ در داخل پایانههای مرزی به حداقل رسیده تا با بهره برداری بهینه و مفید از همه فضاها از طریق استقرار ایستگاههای کاری در مرز، انجام تشریفات در حال حرکت کامیون تسریع یابد و توقفات حداقل شود.
مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکلهای وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: چندین خط موازی در مسیر رفت و برگشت که شامل ایستگاههای کاری انجام تشریفات در حال حرکت هستند در طراحیهای جدید پیشبینی میشود تا امکان سرویس دهی همزمان به کامیونها فراهم و ترافیک داخل پایانه مدیریت شود.
وی اضافهکرد: رویکرد شورا این است که فرآیندهایی که بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تقویت پایانههای زمینی کشور الزامی نیستند از پایانههای مرزی حذف شوند.
به گفته ترفع، طرح بازنگری شده جدید دو پایانه مرزی نوردوز و جلفا به زودی و پس از تصویب در جلسه اصلی شورا، برای آغاز عملیات اجرایی مطابق طرح مصوب به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ابلاغ خواهد شد.
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