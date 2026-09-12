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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

پوتین: نظام تک‌قطبی در روابط بین‌الملل به گذشته پیوسته است

پوتین: نظام تک‌قطبی در روابط بین‌الملل به گذشته پیوسته است

رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در هجدهمین نشست سران بریکس در دهلی‌نو گفت: نظام تک‌قطبی در روابط بین‌الملل که در خدمت گروه محدودی از کشورها بود، به گذشته پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست سران بریکس در دهلی‌نو خواستار گسترش شورای امنیت سازمان ملل و مشارکت بیشتر کشورهای جنوب جهانی در سازوکارهای حکمرانی جهانی شد.

پوتین روز شنبه در سخنرانی خود در هجدهمین نشست سران بریکس در دهلی‌نو گفت: نظام تک‌قطبی در روابط بین‌الملل که در خدمت گروه محدودی از کشورها بود، به گذشته پیوسته و توازن قدرت در جهان به سود مراکز جدید رشد در جنوب جهانی و شرق در حال تغییر است.

رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد: در شرایط شکل‌گیری نظم چندقطبی جهانی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است برای تقویت چندجانبه‌گرایی واقعی همکاری شود، کشورهای بیشتری در سازوکارهای حکمرانی جهانی و فعالیت نهادهای سیاسی و اقتصادی اصلی بین‌المللی مشارکت کنند و برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای جدی و تضمین صلح و ثبات بین‌المللی تلاش شود.

پوتین با اشاره به بریکس گفت که این گروه «بزرگ‌ترین تشکل جهان» است و کشورهای عضو آن حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند. او افزود کشورهای عضو بریکس حدود یک‌سوم مساحت خشکی‌های جهان را شامل می شوند و نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در کشورهای عضو این گروه زندگی می‌کنند.

او همچنین گفت: اعضای بریکس به تعمیق همکاری در حوزه‌های اصلی از جمله سیاست و امنیت، اقتصاد و امور مالی، فرهنگ و مسائل بشردوستانه ادامه می‌دهند.

رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد که مشارکت در بریکس همواره بر اصول برابری، حسن همجواری و در نظر گرفتن متقابل منافع کشورها استوار است و جایگاه و نفوذ این گروه در جهان به‌طور پیوسته در حال افزایش است.

کد مطلب 6944891

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