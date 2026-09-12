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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

فکت چک؛ اخباری که ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-تعطیلی مرز مهران و بازرگان

-توقف خدمات به ایرلاین‌های ایرانی در فرودگاه ترکیه و توقف پروازها به ایران

-بسته شدن آسمان ایران و توقف پروازها از اول مهر

-لغو پروازهای ایران به بصره، نجف و بغداد

-نقش مقاومت اسلامی عراق در حمله به تاسیسات عربستان سعودی

-همکاری پاکستان با عربستان در پی احتمال درخواست سعودی ها برای حمله به انصارالله

-اعلام رتبه‌بندی‌های معدل امتحانات نهایی استان‌ها

-احداث کارخانه توفیق دارو در شهرک دارویی برکت

فکت چک؛ اخباری که ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6944882

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