به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بانوان هیئت کونگفو و هنرهای رزمی استان همدان در رقابتهای قهرمانی کشور در استایل «مایانا» که از ۱۸ تا ۲۰ شهریورماه با میزبانی استان آذربایجان غربی در شهرستان بوکان برگزار شد عملکرد درخشانی از خود به جای گذاشت.
تیم بانوان این استان با هدایت الهام شهبازی سرمربی تیم در ردههای سنی مختلف توانست در میان ورزشکاران سطح کشور جایگاههای ویژهای کسب کند.
در رده سنی نوجوانان یسنا شمخانی در وزن منفی ۳۲ کیلوگرم با کسب مقام دوم نشان نقره این مسابقات را برای استان همدان به ارمغان آورد.
در رده نونهالان سارینا مکاریانی در وزن منفی ۲۶ کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز شد و در رده سنی جوانان حنانه غفوری در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم مقام سوم کشور را از آن خود کرد.
در ادامه سه ورزشکار دیگر از رده سنی نوجوانان نیز ندا آبنوس در وزن منفی ۳۴ کیلوگرم، هستی چیتساز در وزن منفی ۴۱ کیلوگرم و غزل جعفری در وزن منفی ۵۱ کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز شدند.
با این نتایج تیم بانوان انجمن کونگفو آزاد استان همدان در مجموع با یک مدال نقره و پنج مدال برنز به کار حضور خود در این رقابتهای کشوری پایان داد.
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