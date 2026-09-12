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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

مرکز راهبردی منظومه فکری امامین انقلاب در گلستان آغاز به کار کرد

مرکز راهبردی منظومه فکری امامین انقلاب در گلستان آغاز به کار کرد

گرگان- مسئول تحقیق و پژوهش مرکز راهبردی منظومه فکری امام خامنه ای گلستان از آغاز به کار این مرکز در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبا صدری ظهر شنبه در حاشیه افتتاح دفتر مرکز راهبردی منظومه فکری شهید خامنه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز راهبردی منظومه فکری امامین انقلاب با هدف تبیین، بازخوانی و گفتمان‌سازی اندیشه‌ها، آرمان‌ها و مکتب فکری امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای آغاز به کار کرده است.

وی افزود: این مرکز تلاش دارد منظومه فکری امامین انقلاب را از سطح شعار و مناسبت فراتر برده و با رویکردی عمیق، منسجم و مسئله‌محور، آن را به گفتمانی زنده و کاربردی، به‌ویژه برای نسل جوان، تبدیل کند.

صدری شناخت دقیق اندیشه و سیره امامین انقلاب، تبیین مبانی فکری و فرهنگی آنان، پاسخ‌گویی به مسائل روز جامعه بر اساس این منظومه فکری و تربیت نیروهای فکری و فرهنگی مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر را از مهم‌ترین اهداف این مرکز برشمرد.

مسئول تحقیق و پژوهش این مرکز بیان کرد: در این مسیر از ظرفیت اساتید، پژوهشگران، فعالان فرهنگی و جوانان دغدغه‌مند استفاده خواهد شد و فعالیت‌های مرکز در حوزه‌هایی همچون پژوهش و تولید محتوا، برگزاری نشست‌های تخصصی، کرسی‌های گفتگو و تبیین، آموزش، جریان‌سازی فرهنگی و پاسخ به شبهات دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: افق پیش‌روی این مرکز، شکل‌دهی به جریانی فکری و فرهنگی پویا و اثرگذار است تا بتواند اندیشه امامین انقلاب و فرهنگ ایثار و شهادت را با زبان نسل امروز بازخوانی کرده و آن را در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و تمدنی به راهکارهای عملی و اثرگذار تبدیل کند.

صدری خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این مرکز آغاز مسیری برای شناخت، تبیین، گفتمان‌سازی و تحقق عملی منظومه فکری امامین انقلاب است.

کد مطلب 6944886

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