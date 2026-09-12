به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شکوهی گفت: برداشت خرما از یکهزار و ۵۰۰ هکتار نخلستانهای آبی و دیم این شهرستان در بخشهای مرکزی، وراوی، گلهدار و اسیر آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد.
وی با اشاره به تنوع ارقام خرما در شهرستان مهر افزود: بیش از ۵۰ رقم خرما در این منطقه تولید میشود که از مهمترین و پرطرفدارترین آنها میتوان به لشت، مصلی، شاهانی، خاصویی، گشخا، هلیله، شکری، بگشی و شاهمحمدی اشاره کرد.
شکوهی با اشاره به پیشبینی میزان تولید امسال گفت: انتظار میرود نخلداران شهرستان مهر در فصل برداشت امسال بیش از ۵ هزار تن خرما تولید و روانه بازار کنند.
وی ادامه داد: بخشی از خرمای تولیدی برای تأمین نیاز مصرف خانوار در منطقه و استان فارس عرضه میشود و بخشی دیگر به استانهای یزد، اصفهان، تهران و قم ارسال خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر خاطرنشان کرد: تولید خرما و توسعه بازار این محصول، نقش مهمی در رونق اقتصاد کشاورزی و درآمد نخلداران منطقه دارد.
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