نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده قتل مهرجویی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جلسه دادگاه علنی چهار متهم پرونده مرحوم مهرجویی و همسر وی در دادگاه کیفری یک استان البرز فاضلی هریکندی به تشریح جزئیات اتهام متهمان پرونده پرداخت و گفت: بر این اساس و با توجه به محتویات تحقیقات، متهم ردیف اول به اتهام «مباشرت در قتل عمدی مرحوم مهرجویی و مرحومه محمدی‌فر»، «مشارکت در سرقت تعزیری»، «ورود به عنف به منزل دیگران»، «تهدید با چاقو»؛ متهم ردیف دوم با اتهامات «شروع به قتل عمدی مرحوم مهرجویی»، «مباشرت در ایراد ضرب و جرح عمدی به نحو وارد آوردن ضربات متعدد به مرحوم مهرجوئی»، «مشارکت در سرقت تعزیری»، «ورود به عنف به منزل دیگران»؛ متهم ردیف سوم با اتهامات «شروع به قتل عمدی مرحومه محمدی‌فر»، «مباشرت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به نحو وارد آوردن جراحت به بدن مرحوم خانم محمدی‌فر»، «مشارکت در سرقت تعزیری»، «ورود به عنف به منزل دیگران»، «اخفای ادله جرم» و متهم ردیف چهارم با اتهامات «معاونت شروع به قتل عمدی مرحومه محمدی‌فر»، «مشارکت در سرقت تعزیری»، «ورود به عنف به منزل دیگران» تفهیم اتهام شدند.

وی یادآور شد: این جلسه به صورت علنی و با حضور سه وکیل خانواده مرحوم مهرجویی و مرحومه محمدی‌فر برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح نحوه پوشش خبری این جلسه رسیدگی توسط رسانه‌ها متذکر شد: مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری، امکان انتشار رسانه‌ای جزئیات دادگاه وجود ندارد و ممنوع است و با این وصف با توجه به علنی بودن جلسه رسیدگی، منعی برای حضور مردم اعم از نخبگان و دانشجویان در حد ظرفیت سالن وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه و تا زمان اقناع وجدان قضات دادگاه ادامه خواهد داشت تصریح کرد: پس از اتمام رسیدگی، ظرف مهلت قانونی رأی پرونده صادر خواهد شد.

۲۲ مهرماه سال جاری خبر وقوع قتل آقای داریوش مهرجویی و خانم رقیه (وحیده) محمدی‌فر در حوزه قضائی شهرستان فردیس موجبات جریحه‌دار شدن احساسات جامعه هنری و سینمایی کشور شد و بسیاری از مردم و دوستداران هنر را متأثر کرد.

حسین فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه دقایقی پس از گزارش وقوع این قتل دادستان فردیس، بازپرس ویژه قتل، عوامل پلیس آگاهی فردیس و استان البرز به همراه تیم بررسی صحنه قتل در محل حاضر و موضوع را بررسی کردند گفت: در همان ساعات اولیه قتل، ضمن حضور در محل قتل و نظارت بر روند تحقیقات، گزارشی تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارسال شد.

دستور رئیس قوه قضائیه

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه علاوه بر توصیه و تاکید تلفنی، بر سرعت در کشف حقیقت و دقت در روند تحقیقات در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در ۲۴ مهرماه تا کید کرد و در همین زمینه دستوراتی صادر کرد.

شناسایی و بازداشت متهمان در کمتر از پنج روز

وی با اشاره به اینکه با پیگیری انجام شده و تلاش شبانه‌روزی همکاران قضائی و ضابطین در کمتر از پنج روز از وقوع قتل و کمتر از سه روز از دستورات رئیس قوه قضائیه متهمان شناسایی و دستگیر شدند افزود: در ادامه با توجه به وجود ادله متقن و کافی علیه چهار متهم حاضر در صحنه قتل، ضمن بازسازی صحنه جرم این متهمان به جرایم ارتکابی اقرار کردند.

دو ماه تلاش در دادسرای فردیس

رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه علی رغم کشف موضوع در کوتاه‌ترین زمان، دادسرای فردیس به تحقیقات خود ادامه داد گفت: بازپرس ویژه قتل جهت کشف تمام ابعاد موضوع و انگیزه متهمان با نظارت دادستان عمومی و انقلاب فردیس، قریب به دو ماه به تحقیق و بازجویی‌های مکرر از متهمان و استعلام‌های متعدد از پزشکی قانونی و مرکز تشخیص هویت فراجا و بررسی آلات قتاله مکشوفه از متهمان اختصاص داد.

فاضلی هریکندی افزود: پس از وصول ایرادات، گزارش جامع پرونده تهیه و جلسه مقدماتی اداری تشکیل شد و علی‌رغم اعتقاد دادگاه به تکمیل پرونده، مجدداً نظریه کمیسیون پزشکی قانونی در مورد ابهامات مطروحه از سوی برخی از وکلای پرونده اخذ شد که بر اساس پاسخ ارسالی و اعتقاد دادگاه به مطابقت نظریه با اوضاع و احوال پرونده و اتقان آن و قابلیت تشکیل و برگزاری جلسه دادرسی، دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و برای روز جاری تعیین وقت شد.