کاهش نسبی دمای هوا در استان بوشهر تداوم می یابد

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، وزش باد نسبتاً شدید و شدید شمال غربی به‌تناوب تا اوایل هفته آینده ادامه دارد و در این مدت سواحل و فراساحل استان مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: امشب در برخی مناطق نیمه جنوبی استان، احتمال بارش خفیف باران وجود دارد و روند کاهش نسبی و تدریجی دمای هوا نیز تا روز شنبه در برخی نقاط استان ادامه‌دار خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط جنوب استان احتمال بارش خفیف باران، در برخی ساعات وزش باد و به‌تدریج کاهش ابر، در صبح مه رقیق خواهد بود.

محمدی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر و در سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی ۱۲۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتی‌متر خواهد بود.