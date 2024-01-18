احداث مجتمع ویژه کودکان کار/ شناسایی و حمایت از ۱۰۸ کودک کار

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ساماندهی کودکان کار شهر تهران با حضور علی صالحی دادستان تهران، سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی و انتظامی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران برگزار شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران در این جلسه با بیان اینکه نشست امروز به منظور ساماندهی کودکان کار در سطح شهر تهران برگزار شد، اظهار کرد: این موضوع به عنوان یکی از دغدغههای ریاست قوه قضائیه و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد.
وی افزود: با همکاری مجموعه دستگاههای متولی در این امر اقدامات خوبی در سطح شهر تهران برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی انجام شده است و همکاران ما در حوزه دادستانی به این موضوع ورود جدی داشتهاند.
دادستان تهران ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ نقطه شاخص و دارای اولویت در شهر تهران شناسایی و با اقدامات خوبی که در این حوزه انجام گرفت تا به امروز حدود ۱۰۸ نفر از کودکان کار در این مناطق شناسایی، جذب و حمایت شدند.
وی یادآور شد: طرح شناسایی و حمایت کودکان کار تهران با جدیت بسیار در حال عملیاتی شدن است و دستگاههای مرتبط با این موضوع نیز تاکنون وظایفی که برای آنها مقرر شده است را به درستی انجام دادهاند.
صالحی به نتایج رضایتبخش این طرح اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با همکاری دستگاهها و مسئولین امر این طرح عملیاتی و اجرا شده و بنا داریم آن را از نظر نیرو، تجهیزات و امکانات در سطح گستردهتری انجام دهیم تا شاهد اثرات مثبت بیشتری باشیم.
وی بیان کرد: دستگاه قضائی نیز در همین راستا آمادگی خود را اعلام میکند که هرگونه پشتیبانی و حمایتی که در این ارتباط نیاز باشد را برای دستگاههای متولی انجام دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران با تشکر از دستگاههای متولی ساماندهی کودکان کار و خیابانی به دلیل انجام اقدامات مفید و مؤثر، خاطر نشان کرد: امروز دستگاههای مرتبط با این امر رسالت خود را به خوبی انجام میدهند و امیدواریم بتوانیم شاهد روزی باشیم که این طرح تأثیر خود را در کاهش آمار کودکان کار گذاشته باشد و حضور هیچ کودک کاری را در سطح شهر شاهد نباشیم.
وی در رابطه با جزئیات افتتاح مجتمع شوق زندگی ویژه کودکان کار در شهر تهران گفت: در ماههای گذشته مجتمع شوق زندگی برای کودکان بیسرپرست و بدسرپرست در شهر تهران افتتاح شد و دستگاه قضائی نیز یک دادیار را به طور ویژه به منظور صدور دستورات لازم برای رسیدگی به وضعیت کودکان در این مجتمع مستقر کرد.
صالحی اضافه کرد: بر اساس تجارب و نتایج مثبتی که از افتتاح این مجتمع حاصل شد بناست که مجتمع شوق زندگی ویژه کودکان کار نیز تا پایان سال جاری برای نگهداری از این کودکان در شهر تهران افتتاح شود تا به وظایف خود را در راستای شناسایی، جذب و حمایت از کودکان کار اقدام کند.
دادستان تهران در رابطه با ساماندهی کودکان کار اتباع نیز عنوان کرد: اداره اتباع نیز باید به وظایف خود مطابق قانون عمل کند و دستگاه قضائی نیز دستورات لازم و هماهنگیهای لازم جهت طرد اتباع غیر مجاز و همچنین اتباعی که مرتکب جرم میشوند انجام خواهد داد.
وی افزود: اتباعی که به هر طریق کودکان خود را وادار به کار میکنند در مرحله اول با اخذ تعهد کتبی آزاد و در صورت تکرار جرم برابر مقررات برای این افراد تصمیم اتخاذ خواهد شد.
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