«آیین انتظار» به چاپ سیزدهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آیین انتظار» خلاصه‌ای از کتاب «مکیان المکارم فی فواید الدعا للقائم (عج)» نوشته حاج سید محمدتقی موسوی اصفهانی به تازگی توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ سیزدهم رسیده است.

در این کتاب، علل و فواید و نتایج دعا برای حضرت ولی عصر (عج) و نیز وظایف دیگر ما در قبال آن حضرت توضیح داده شده است.

«آیین انتظار» از ۸ بخش با عناوین: شناخت امام زمان واجب است، اثبات امامت حضرت ولی عصر (عج)، حقوق و مراحم آن حضرت، ویژگی‌ها و جهاتی که در امام زمان هست و مایه لزوم دعا برای آن حضرت است، نتایج دعا برای فرج، اوقات و حالات تأکید شده برای دعا، چگونگی دعا برای تعجیل امام عصر (عج) و تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت تشکیل شده است.