اسناد و تصاویر تاریخی موضوع یک نمایشگاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی برج آزادی، تصاویر «اسناد و تصاویر تاریخی از قاجار تا انقلاب اسلامی» از روز پنجشنبه ۲۸ دی در نگارخانه‌های اقوام و آیینه برج آزادی به نمایش درآمد.

این نمایشگاه با مشارکت پژوهشکده تاریخ معاصر، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران و برج آزادی، ۱۵۰ سال مبارزه و مقاومت مردم ایران با استعمار و استبداد از قاجار تا انقلاب اسلامی را روایت می‌کند.

نمایشگاه «اسناد و تصاویر تاریخی از قاجار تا انقلاب اسلامی» همزمان با چهل و پنجاهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۰۰ سند و تصویر از ۱۵۰ سال مبارزه و مقاومت مردم ایران در برابر استبداد و استعمار از دوره قاجاریه، قیام تنباکو، نهضت مشروطیت، پهلوی اول و دوم تا پیروزی انقلاب را به نمایش گذاشته است.

علاقمندان به دیدن این آثار می‌توانند تا ۱۷ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۹ با مراجعه به تالار آیینه و اقوام برج آزادی از این نمایشگاه دیدن کنند.