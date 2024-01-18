منابع مالی سد دشت پلنگ تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده پنجشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دشتی اظهار داشت: در استان کارهای خوبی انجام شده که در راستای تأکیدات منویات مقام معظم رهبری است.

استاندار بوشهر افزود: دشتی از شهرستان‌های مهم است و مرکز علم و عالم پرور بوده و در دفاع مقدس دین خود را به نظام ادا کرده است.

محمدی زاده ادامه داد: این شهرستان در تأمین سرمایه‌های انسانی استان نقش بسزایی دارد به طوری که نقش مدیران دشتی در سطح استان برجسته است.

وی بیان کرد: از وحدت و همدلی بین مدیران در شهرستان تقدیر می‌کنم که این موفقیت‌ها مدیون این هم افزایی ها هستیم.

وی با بیان اینکه باید کار در شهرستان شتاب بگیرد، گفت: اثر ارتباط با مردم برای مدیران در شکوفایی و رشد آنها اثر گذار است.

استاندار بوشهر بیان کرد: سرکشی از پروژه‌ها با هدف رفع مشکلات آنها انجام می‌شود و دیدار با نخبگان در دستور کار قرار دارد و صحبت‌های آنها را می‌شنویم.

وی بیان کرد: مهمترین پروژه در شهرستان سد دشت پلنگ است که اهمیت زیادی دارد و در حال حاضر منابع مالی تأمین شده و هیچ دغدغه‌ای نداریم.

وی خاطر نشان کرد: پروژه‌های چند ساله که در استان تعطیل بود با رویکرد انقلابی و جهادی فعال شدند.

محمدی زاده یادآور شد: ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سد دست پلنگ تأمین شده است.

وی گفت: عملکرد شهرستان در ساخت مسکن مطلوب است که جای تقدیر است. محمدی زاده خاطر نشان کرد: مزیت‌های اصلی شهرستان کشاورزی است که ظرفیت قابل توجه‌ای در آن است و سد دشت پلنگ می‌تواند کشاورزی را شکوفا تر کند.

وی ادامه داد: بازرگانی در لاور ساحلی شکل گرفته باید بیشتر توسعه یابد و بازارچه مرزی در شهرستان احداث شود که به اقتصاد مردم و مسافرین کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه معدن یکی از ظرفیت‌های خوب شهرستان است کارهای خوبی شکل گرفته است، افزود: ۲ هزار و۷۰۰ واحد نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در استان احداث می‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: امروز نظام مقدس جمهوری‌اسلامی با رهبری امام خامنه ای مقتدر و توانمند است در جنگ هشت ساله و داعش به برکت خون شهیدان پیروز شدیم.

وی یادآور شد: در انتخابات همه باید پای کار باشند تا شاهد حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی باشیم و این حضور پرشور دشمنان مأیوس و پایه‌های نظام مستحکم‌تر می‌کند.