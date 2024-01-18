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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۰:۳۰

استاندار بوشهر:

منابع مالی سد دشت پلنگ تامین شده است

منابع مالی سد دشت پلنگ تامین شده است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: سد دشت پلنگ به عنوان یکی از پروژه‌های مهم شهرستان دشتی منابع مالی آن تأمین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده پنجشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دشتی اظهار داشت: در استان کارهای خوبی انجام شده که در راستای تأکیدات منویات مقام معظم رهبری است.

استاندار بوشهر افزود: دشتی از شهرستان‌های مهم است و مرکز علم و عالم پرور بوده و در دفاع مقدس دین خود را به نظام ادا کرده است.

محمدی زاده ادامه داد: این شهرستان در تأمین سرمایه‌های انسانی استان نقش بسزایی دارد به طوری که نقش مدیران دشتی در سطح استان برجسته است.

وی بیان کرد: از وحدت و همدلی بین مدیران در شهرستان تقدیر می‌کنم که این موفقیت‌ها مدیون این هم افزایی ها هستیم.

وی با بیان اینکه باید کار در شهرستان شتاب بگیرد، گفت: اثر ارتباط با مردم برای مدیران در شکوفایی و رشد آنها اثر گذار است.

استاندار بوشهر بیان کرد: سرکشی از پروژه‌ها با هدف رفع مشکلات آنها انجام می‌شود و دیدار با نخبگان در دستور کار قرار دارد و صحبت‌های آنها را می‌شنویم.

وی بیان کرد: مهمترین پروژه در شهرستان سد دشت پلنگ است که اهمیت زیادی دارد و در حال حاضر منابع مالی تأمین شده و هیچ دغدغه‌ای نداریم.

وی خاطر نشان کرد: پروژه‌های چند ساله که در استان تعطیل بود با رویکرد انقلابی و جهادی فعال شدند.

محمدی زاده یادآور شد: ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سد دست پلنگ تأمین شده است.

وی گفت: عملکرد شهرستان در ساخت مسکن مطلوب است که جای تقدیر است. محمدی زاده خاطر نشان کرد: مزیت‌های اصلی شهرستان کشاورزی است که ظرفیت قابل توجه‌ای در آن است و سد دشت پلنگ می‌تواند کشاورزی را شکوفا تر کند.

وی ادامه داد: بازرگانی در لاور ساحلی شکل گرفته باید بیشتر توسعه یابد و بازارچه مرزی در شهرستان احداث شود که به اقتصاد مردم و مسافرین کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه معدن یکی از ظرفیت‌های خوب شهرستان است کارهای خوبی شکل گرفته است، افزود: ۲ هزار و۷۰۰ واحد نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در استان احداث می‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: امروز نظام مقدس جمهوری‌اسلامی با رهبری امام خامنه ای مقتدر و توانمند است در جنگ هشت ساله و داعش به برکت خون شهیدان پیروز شدیم.

وی یادآور شد: در انتخابات همه باید پای کار باشند تا شاهد حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی باشیم و این حضور پرشور دشمنان مأیوس و پایه‌های نظام مستحکم‌تر می‌کند.

کد مطلب 5998418

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