به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شامگاه جمعه ۲۹ دی در حالی رو در روی تیم ملی هنگ کنگ قرار خواهد گرفت که با پیروزی در این بازی می‌تواند صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات را قطعی کند.

ایران در بازی اول خود به مصاف تیم فلسطین رفت و موفق شد با نتیجه ۴ بر یک این تیم را شکست دهد و هنگ کنگ هم در اولین بازی خود با نتیجه ۳ بر یک نتیجه را به تیم امارات واگذار کرد.

تیم‌های ملی ایران و هنگ کنگ تاکنون ۷ بار به مصاف هم رفته‌اند که در هر ۷ دیدار ایران پیروز از زمین خارج شده است و هنگ کنگ تاکنون حتی یک نتیجه تساوی هم برابر تیم ملی فوتبال کشورمان نداشته است.

اولین بازی این دو تیم به جام ملت‌های آسیا در سال ۱۹۶۸ بر می‌گردد که ایران موفق شد با نتیجه دو بر صفر این تیم را شکست دهد و آخرین دیدار رو در روی این دو تیم هم به مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ بر می‌گردد که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در ورزشگاه آزادی برگزار شد که شاگردان امیر قلعه نویی موفق شدند آن بازی را با نتیجه ۴ بر صفر به سود خود به پایان برسانند.

تیم ایران در مجموع رویارویی‌های خود برابر هنگ کنگ تاکنون ۱۹ بار موفق به گلزنی شده است و در مقابل هنگ‌کنگی‌ها تنها یک گل که در دیدار این دو تیم در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ به ثمر رسید توانسته‌اند دروازه ایران را باز کنند.

غفور جهانی و سردار آزمون هر کدام با ۳ گل زده بهترین آمار را در برابر هنگ کنگ دارند و آزمون این فرصت را خواهد داشت تا آمار خود را برابر این تیم بهبود ببخشد و به تنهایی بهترین گلزن ایران برابر هنگ کنگ شناخته شود.

در ترکیب فعلی تیم ملی ایران علاوه بر آزمون، کریم انصاری فرد، مهدی طارمی و رامین رضائیان هم سابقه گلزنی برابر هنگ کنگ را دارند. بهترین پیروزی ایران برابر این تیم هم به آخرین مصاف دو تیم بر می‌گردد که در ورزشگاه آزادی با نتیجه ۴ بر صفر ملی‌پوشان کشورمان بازیکنان هنگ کنگ را بدرقه کردند.

تیم ملی ایران با پیروزی در این بازی ۶ امتیازی خواهد شد و در صدر جدول گروه C قرار خواهد گرفت و صعود خود را به مرحله یک هشتم نهایی قطعی خواهد کرد. این بازی از ساعت ۲۱ و در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه با قضاوت «حنا حطاب» از سوریه برگزار خواهد شد.

همچنین مهدی ترابی و شجاع خلیل زاده به دلیل مصدومیت نمی‌توانند در این بازی برای ایران به میدان بروند.