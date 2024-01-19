به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم‌برداری فیلم سینمایی «بی‌بدن» نخستین ساخته سینمایی مرتضی علیزاده به تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی، به پایان رسید و همزمان نخستین تصاویر از سروش صحت و گلاره عباسی در این فیلم اجتماعی منتشر شد.

این 2 بازیگر در کنار الناز شاکردوست و نوید پورفرج ایفاگر نقش‌های اصلی «بی بدن» هستند.

همزمان با پایان فیلم‌برداری تدوین این فیلم توسط مهدی سعدی و ساخت موسیقی توسط حبیب خزایی‌فر آغاز شده است.

«بی بدن» از فیلم‌های ملتهب اجتماعی امسال است که پس از اتمام مراحل طولانی فنی در چهل و دومین جشنواره فجر رونمایی خواهد شد.

عکس خبر از مریم تخت‌کشیان است.