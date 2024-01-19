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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۰۷

فیلم‌برداری «بی‌بدن» تمام شد/نخستین تصاویر گلاره عباسی و سروش صحت

فیلم‌برداری «بی‌بدن» تمام شد/نخستین تصاویر گلاره عباسی و سروش صحت

فیلم‌برداری فیلم سینمایی «بی بدن» نخستین ساخته سینمایی مرتضی علیزاده به تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم‌برداری فیلم سینمایی «بی‌بدن» نخستین ساخته سینمایی مرتضی علیزاده به تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی، به پایان رسید و همزمان نخستین تصاویر از سروش صحت و گلاره عباسی در این فیلم اجتماعی منتشر شد.

این 2 بازیگر در کنار الناز شاکردوست و نوید پورفرج ایفاگر نقش‌های اصلی «بی بدن» هستند.

فیلم‌برداری «بی‌بدن» تمام شد/نخستین تصاویر گلاره عباسی و سروش صحت

همزمان با پایان فیلم‌برداری تدوین این فیلم توسط مهدی سعدی و ساخت موسیقی توسط حبیب خزایی‌فر آغاز شده است.

«بی بدن» از فیلم‌های ملتهب اجتماعی امسال است که پس از اتمام مراحل طولانی فنی در چهل و دومین جشنواره فجر رونمایی خواهد شد.

عکس خبر از مریم تخت‌کشیان است.

کد مطلب 5998658
عطیه موذن

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