به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلمبرداری فیلم سینمایی «بیبدن» نخستین ساخته سینمایی مرتضی علیزاده به تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی، به پایان رسید و همزمان نخستین تصاویر از سروش صحت و گلاره عباسی در این فیلم اجتماعی منتشر شد.
این 2 بازیگر در کنار الناز شاکردوست و نوید پورفرج ایفاگر نقشهای اصلی «بی بدن» هستند.
همزمان با پایان فیلمبرداری تدوین این فیلم توسط مهدی سعدی و ساخت موسیقی توسط حبیب خزاییفر آغاز شده است.
«بی بدن» از فیلمهای ملتهب اجتماعی امسال است که پس از اتمام مراحل طولانی فنی در چهل و دومین جشنواره فجر رونمایی خواهد شد.
عکس خبر از مریم تختکشیان است.
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