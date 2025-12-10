اقلام دارویی قاچاق در شهرستان خمیر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی پاسگاه پهل این شهرستان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۳۰۰ عدد انواع سرم‌های تقویتی قاچاق کشف کردند.

سرهنگ نصرت الله کریمی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد ریال عنوان کرده و افزود: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات ارسال شد.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز به صورت قاطع و مستمر در دستور کار می‌باشد که در این راستا تعامل و همکاری بیش از پیش شهروندان با پلیس در اطلاع رسانی و اعلام موارد مشکوک و مظنون از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موجب حمایت بیشتر از تولید ملی می‌شود.