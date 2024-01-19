به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، اعلام کرد: ۴۵ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۳۹۳ نفر تا امروز در «پویش ملی سلامت» در زمینه بیماری‌های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور، غربالگری شده‌اند.

از این تعداد ۸۴۲ هزار و ۳۷۷ نفر با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون و ۴۶۷ هزار و ۲۸ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۸۱۴ هزار و ۸۰۳ نفر در این پویش غربالگری شدند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۷۳۲ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۵ هزار و ۱۹۱ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

منظور از «احتمال دیابت» قند خون ۱۲۶ به بالا و منظور از «احتمال پرفشاری خون»، عدد ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه (۱۴ روی ۹) به بالا است.