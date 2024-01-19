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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۵۰

پویش ملی سلامت؛

دیابت و فشارخون ۴۵ میلیون ایرانی اندازه‌گیری شد

دیابت و فشارخون ۴۵ میلیون ایرانی اندازه‌گیری شد

تاکنون حدود ۴۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در قالب پویش ملی سلامت، غربالگری دیابت و پرفشاری خون شده اند.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، اعلام کرد: ۴۵ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۳۹۳ نفر تا امروز در «پویش ملی سلامت» در زمینه بیماری‌های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور، غربالگری شده‌اند.

از این تعداد ۸۴۲ هزار و ۳۷۷ نفر با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون و ۴۶۷ هزار و ۲۸ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۸۱۴ هزار و ۸۰۳ نفر در این پویش غربالگری شدند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۷۳۲ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۵ هزار و ۱۹۱ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

منظور از «احتمال دیابت» قند خون ۱۲۶ به بالا و منظور از «احتمال پرفشاری خون»، عدد ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه (۱۴ روی ۹) به بالا است.

کد مطلب 5998730
حبیب احسنی پور

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