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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳

امام جمعه دیر:

مسؤولان در رابطه با تعرفه صادرات گوجه‌فرنگی تجدید نظر کنند

مسؤولان در رابطه با تعرفه صادرات گوجه‌فرنگی تجدید نظر کنند

بوشهر- امام جمعه دیر گفت: مسؤولان کشور در زمینه تعرفه صادرات گوجه فرنگی تجدید نظر کنند و وضعیتی که کشاورزان ما با آن مواجه هستند را دریابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی امام جمعه دیر امروز در خطبه‌های نمازجمعه این شهر با اشاره به برکات ماه رجب، اظهار داشت: این ماه بهترین فرصت برای استغفار و خودسازی معنوی است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت اعتکاف برای خودسازی، افزود: اعتکاف بهترین فرصت برای خودسازی است و باید از این ظرفیت برای خلوت با خدا و انس با قرآن و حضور در مسجد استفاده کنیم.

حسینی با اشاره به هفته ملی هوای پاک، بیان کرد: مسئله محیط زیست و پاک نگه داشتن آن یک وظیفه انسانی و اسلامی است و حفظ محیط زیست باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی در رابطه با روز غزه نماد مقاومت فلسطین، گفت: بعد از گذشت ۱۰۵ روز از عملیات طوفان الاقصی همه جهانیان و مسلمانان و غیرمسلمانان اعتراف می‌کنند که غزه نماد مقاومت و پایداری و صبر و استقامت است.

حسینی با بیان اینکه مردم غزه دشمن را مستاصل و آرامش را از حاکمان صهنیونیستی گرفته‌اند، ادامه داد: مردم غزه با اینکه مظلوم هستند پیروز اصلی این جنگ هستند و از آن طرف رژیم صهیونیستی یک رژیم خونخوار و بی رحم و خون آشام اما مأیوس و مستاصل است.

وی خاطرنشان کرد: ملت غزه دشمن را از رسیدن به اهداف خود که نابودی حماس، آزادی اسرا و بیرون راندن مردم غزه بود، بازداشته است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه جنایات رژیم صهیونیستی و استقامت مردم فلسطین باعث شد تا اسلام به مردم جهان معرفی شود، گفت: امروز رژیم صهیونیستی در دنیا رسوا شده است و همه جهانیان به جنایات جنگی و نسل کشی این رژیم در غزه اعتراف می‌کنند.

وی افزود: نباید از نقش مجاهدان لبنانی، عراقی و بویژه ملت مظلوم یمن که به ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا و انگلیس و حامیان آنها افتخار می‌کند، غافل شد.

خطیب جمعه دیر با بیان اینکه مبارزان یمنی به اقتصاد رژیم صهیونیستی ضربه کاری زدند، گفت: کار بزرگ یمنی‌ها در خور تحسین و مصداق جهاد فی سبیل الله است.

وی با تبریک میلاد امام جواد (ع) و امیرالمومنین (ع) و روز پدر، تاکید کرد: بانوان قدردان مردان باشند و همه ما قدر پدران بدانیم؛ جشن‌های میلاد امیرالمومنین (ع) باشکوه برگزار شود و از فضائل و مناقب این امام بگوییم.

حسینی با ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به مردم شهرستان به بیانات ایشان در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور اشاره کرد و گفت: امامت جمعه جزو سخت‌ترین کارها است چون در خواندن خطبه‌ها هم باید رضایت الهی و هم در راستای منافع مردم باشد.

وی با بیان اینکه انتخابات هم وظیفه و هم حق مردم است، افزود: مردم نسبت به سرنوشت خود احساس تکلیف کنند.

خطیب جمعه دیر با اشاره به لزوم توجه به جایگاه مردم و نقش آفرینی آنها به عنوان یک اصل اسلامی، خاطرنشان کرد: هر کس در بالاترین جایگاه باشد او هم بی نیاز از مردم نیست و برای دستیابی به تمدن اسلامی بدون حضور و توجه مردم امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه مسؤولان به گونه‌ای عمل کنند که حضور مردم در صحنه محقق شود، عنوان کرد: بخشی از حضور مردم به ائمه جمعه برمی گردد؛ حکمت نمازجمعه تمرین حضور مردم در صحنه است.

حسینی با تاکید بر اینکه مردم ما مردم خوب و وفاداری هستند و حتی کسانی که بعضی از ظواهر را رعایت نمی‌کنند، اعتقاد قلبی دارند و دلشان با خدا است، گفت: هرجا که به نیاز مردم بوده است در صحنه حاضر شدند.

وی با تاکید بر اینکه نسبت به مردم تواضع داشته باشیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم در شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات اسفندماه باشیم.

خطیب جمعه دیر با اشاره به عملیات اخیر سپاه علیه تروریست‌ها، خاطرنشان کرد: جای تقدیر و تشکر دارد که انتقام خون عزیزان سپاهی و مردم مظلوم کرمان و زائران شهید سلیمانی و شهدای راسک تا اندازه‌ای گرفته شد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی هیچ وقت خواستار جنگ و درگیری با همسایگان نبوده است، تاکید کرد: نه تنها شیعیان پاکستان بلکه اکثر اهل سنت آنجا نسبت به ایران اسلامی محبت دارند؛ مسؤولان پاکستانی هم در بیانات و موضع گیری خود از ایران به عنوان کشور برادر تاکید داشتند.

حسینی با بیان اینکه طبق گفته خود پاکستانی‌ها عملیات‌شان علیه مقرهای نظامی ما نبوده است، گفت: ایران اسلامی اصل این عملیات را محکوم کرد اما اوضاع در مرزهای ما تحت کنترل و مرز ایران و پاکستان در آرامش کامل است.

وی افزود: امیدواریم علاوه بر همکاری پاکستان با ایران در برخورد با تروریست‌ها، شر آمریکایی‌ها از منطقه کوتاه شود و انتقام خون شهید سلیمانی عملیاتی شود.

امام جمعه دیر در رابطه با مشکلات کشاورزان، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های مسؤولین شهرستان و استان و نماینده استان در مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس تعرفه صادرات گوجه فرنگی کاهش یافت اما بازهم کشاورزان با ما تماس می‌گیرند که قیمت‌ها خیلی پایین است.

وی تاکید کرد: مسؤولان کشور در زمینه تعرفه صادرات گوجه فرنگی تجدید نظر کنند و وضعیتی که کشاورزان ما با آن مواجه هستند را دریابند.

حسینی با بیان اینکه کشاورزان ملزومات کشاورزی مانند بذر و کود خود را با ارز آزاد و بدون کمک دولت خریداری کرده‌اند، یادآور شد: مسؤولان در این موقعیت کنار مردم باشند.

وی گفت: صیادان شهرستان دیر از حضور لنج‌های بوشهری در آب‌های سرزمینی شهرستان و اذیت و آزار آنها گلایه و شکایت دارند که انتظار است فرماندار این موضوع را پیگیری کند.

کد مطلب 5998827

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