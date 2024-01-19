به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی امام جمعه دیر امروز در خطبه‌های نمازجمعه این شهر با اشاره به برکات ماه رجب، اظهار داشت: این ماه بهترین فرصت برای استغفار و خودسازی معنوی است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت اعتکاف برای خودسازی، افزود: اعتکاف بهترین فرصت برای خودسازی است و باید از این ظرفیت برای خلوت با خدا و انس با قرآن و حضور در مسجد استفاده کنیم.

حسینی با اشاره به هفته ملی هوای پاک، بیان کرد: مسئله محیط زیست و پاک نگه داشتن آن یک وظیفه انسانی و اسلامی است و حفظ محیط زیست باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی در رابطه با روز غزه نماد مقاومت فلسطین، گفت: بعد از گذشت ۱۰۵ روز از عملیات طوفان الاقصی همه جهانیان و مسلمانان و غیرمسلمانان اعتراف می‌کنند که غزه نماد مقاومت و پایداری و صبر و استقامت است.

حسینی با بیان اینکه مردم غزه دشمن را مستاصل و آرامش را از حاکمان صهنیونیستی گرفته‌اند، ادامه داد: مردم غزه با اینکه مظلوم هستند پیروز اصلی این جنگ هستند و از آن طرف رژیم صهیونیستی یک رژیم خونخوار و بی رحم و خون آشام اما مأیوس و مستاصل است.

وی خاطرنشان کرد: ملت غزه دشمن را از رسیدن به اهداف خود که نابودی حماس، آزادی اسرا و بیرون راندن مردم غزه بود، بازداشته است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه جنایات رژیم صهیونیستی و استقامت مردم فلسطین باعث شد تا اسلام به مردم جهان معرفی شود، گفت: امروز رژیم صهیونیستی در دنیا رسوا شده است و همه جهانیان به جنایات جنگی و نسل کشی این رژیم در غزه اعتراف می‌کنند.

وی افزود: نباید از نقش مجاهدان لبنانی، عراقی و بویژه ملت مظلوم یمن که به ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا و انگلیس و حامیان آنها افتخار می‌کند، غافل شد.

خطیب جمعه دیر با بیان اینکه مبارزان یمنی به اقتصاد رژیم صهیونیستی ضربه کاری زدند، گفت: کار بزرگ یمنی‌ها در خور تحسین و مصداق جهاد فی سبیل الله است.

وی با تبریک میلاد امام جواد (ع) و امیرالمومنین (ع) و روز پدر، تاکید کرد: بانوان قدردان مردان باشند و همه ما قدر پدران بدانیم؛ جشن‌های میلاد امیرالمومنین (ع) باشکوه برگزار شود و از فضائل و مناقب این امام بگوییم.

حسینی با ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به مردم شهرستان به بیانات ایشان در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور اشاره کرد و گفت: امامت جمعه جزو سخت‌ترین کارها است چون در خواندن خطبه‌ها هم باید رضایت الهی و هم در راستای منافع مردم باشد.

وی با بیان اینکه انتخابات هم وظیفه و هم حق مردم است، افزود: مردم نسبت به سرنوشت خود احساس تکلیف کنند.

خطیب جمعه دیر با اشاره به لزوم توجه به جایگاه مردم و نقش آفرینی آنها به عنوان یک اصل اسلامی، خاطرنشان کرد: هر کس در بالاترین جایگاه باشد او هم بی نیاز از مردم نیست و برای دستیابی به تمدن اسلامی بدون حضور و توجه مردم امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه مسؤولان به گونه‌ای عمل کنند که حضور مردم در صحنه محقق شود، عنوان کرد: بخشی از حضور مردم به ائمه جمعه برمی گردد؛ حکمت نمازجمعه تمرین حضور مردم در صحنه است.

حسینی با تاکید بر اینکه مردم ما مردم خوب و وفاداری هستند و حتی کسانی که بعضی از ظواهر را رعایت نمی‌کنند، اعتقاد قلبی دارند و دلشان با خدا است، گفت: هرجا که به نیاز مردم بوده است در صحنه حاضر شدند.

وی با تاکید بر اینکه نسبت به مردم تواضع داشته باشیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم در شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات اسفندماه باشیم.

خطیب جمعه دیر با اشاره به عملیات اخیر سپاه علیه تروریست‌ها، خاطرنشان کرد: جای تقدیر و تشکر دارد که انتقام خون عزیزان سپاهی و مردم مظلوم کرمان و زائران شهید سلیمانی و شهدای راسک تا اندازه‌ای گرفته شد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی هیچ وقت خواستار جنگ و درگیری با همسایگان نبوده است، تاکید کرد: نه تنها شیعیان پاکستان بلکه اکثر اهل سنت آنجا نسبت به ایران اسلامی محبت دارند؛ مسؤولان پاکستانی هم در بیانات و موضع گیری خود از ایران به عنوان کشور برادر تاکید داشتند.

حسینی با بیان اینکه طبق گفته خود پاکستانی‌ها عملیات‌شان علیه مقرهای نظامی ما نبوده است، گفت: ایران اسلامی اصل این عملیات را محکوم کرد اما اوضاع در مرزهای ما تحت کنترل و مرز ایران و پاکستان در آرامش کامل است.

وی افزود: امیدواریم علاوه بر همکاری پاکستان با ایران در برخورد با تروریست‌ها، شر آمریکایی‌ها از منطقه کوتاه شود و انتقام خون شهید سلیمانی عملیاتی شود.

امام جمعه دیر در رابطه با مشکلات کشاورزان، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های مسؤولین شهرستان و استان و نماینده استان در مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس تعرفه صادرات گوجه فرنگی کاهش یافت اما بازهم کشاورزان با ما تماس می‌گیرند که قیمت‌ها خیلی پایین است.

وی تاکید کرد: مسؤولان کشور در زمینه تعرفه صادرات گوجه فرنگی تجدید نظر کنند و وضعیتی که کشاورزان ما با آن مواجه هستند را دریابند.

حسینی با بیان اینکه کشاورزان ملزومات کشاورزی مانند بذر و کود خود را با ارز آزاد و بدون کمک دولت خریداری کرده‌اند، یادآور شد: مسؤولان در این موقعیت کنار مردم باشند.

وی گفت: صیادان شهرستان دیر از حضور لنج‌های بوشهری در آب‌های سرزمینی شهرستان و اذیت و آزار آنها گلایه و شکایت دارند که انتظار است فرماندار این موضوع را پیگیری کند.