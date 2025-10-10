امام جمعه دیر: نظارت بر بازار افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بندر دیر با اشاره به برگزاری سی و دومین اجلاس سراسری نماز، بر اهمیت دادن به نماز در اسلام و نزد پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) اشاره کرد و اظهار داشت: حاکمان و صالحان جامعه باید به گونه‌ای عمل کنند که نماز در جامعه برجسته شود. این امر نیازمند آن است که کارگزاران خود به نماز اهمیت دهند و افراد شاخص جامعه در نماز جمعه و جماعت حضور مستمر داشته باشند.

امام جمعه دیر ضمن تقدیر از حضور مستمر فرماندار دیر در نماز جمعه، عنوان کرد: حضور مسئولان در نماز جمعه و جماعت، دسترسی سهل و آسان مردم به آنان را فراهم می‌سازد.

حسینی تأکید کرد: جلسات کاری یا باید پس از نماز برگزار شود یا پیش از آن تمام شود تا افراد بتوانند به نماز برسند.

وی یادآور شد: در مراکز عمومی و ورودی و خروجی شهرها، نمازخانه باید تعبیه شود تا مسافران دسترسی به اقامه نماز داشته باشند و یک تازه‌وارد با ورود به شهر بفهمد که در این شهر به نماز اهمیت داده می‌شود یا در این مدرسه اهتمام جدی به نماز وجود دارد.

امام جمعه دیر با بیان اینکه هدف امام خمینی (ره) از انقلاب، استقرار حکومت اسلامی و جریان پیدا کردن احکام اسلامی در کشور بود، گفت: نماز، حجاب و تمام احکام اسلام مانند دانه‌های تسبیح باید دقیقاً بر اساس آنچه در اسلام آمده، پیاده شود.

وی افزود: اخیراً باب شده است که افرادی با عنوان روشنفکری می‌گویند بحث حجاب تمام شده و نظام نیز کاری به آن ندارد. این حرف‌ها با اهداف امام و نظام اسلامی ناسازگار است؛ زیرا امام و رهبرمان فرموده‌اند کشف حجاب، یک حرام شرعی و سیاسی است.

حسینی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به اجلاس نماز بیان داشت: نماز امید را زنده می‌کند و موجب می شود انسان از دشمن نترسد. همگان، به‌ویژه معلمان باید نقش خود را درباره نماز ایفا کنند. حضور معلمان در صف نماز برای دانش‌آموزان الهام‌بخش است.

وی افزود: خانواده‌ها، پدران و مادران، دستگاه‌های تبلیغ دین و همه متدینین باید ترویج دین و نماز را تکلیف حتمی خود بدانند و از طرفی هم باید از ابزارهای نوین برای ترویج نماز و ظرافت‌های آن استفاده شود.

امام جمعه دیر با تبریک روز نیروی دریایی سپاه، گفت: روز ۱۶ مهرماه یادآور حماسه‌آفرینی دلیرمردانی از استان بوشهر است که با قایق‌های کوچک خود اما با اراده‌های پولادین و بزرگ، در مقابل متجاوزین آمریکایی در خلیج فارس قد علم کردند و حماسه بزرگی آفریدند. این روز نقطه عطفی در تاریخ خلیج فارس و ایثارگری دلیرمردان نیروی دریایی سپاه است.

وی ادامه داد: شهدای خلیج فارس تحت فرماندهی شهید نادر مهدوی بالگرد پیشرفته ارتش متجاوز آمریکا را هدف قرار دادند و آب‌های خلیج فارس را به گورستان متجاوزان بدل کردند و هیبت این ابرقدرت پوشالی را در هم شکستند و خود به فیض شهادت نائل آمدند.

حسینی عنوان کرد: امروز نیروی دریایی سپاه مقتدر و ارتش قهرمان ما حاکمان مطلق در خلیج فارس هستند و ناوگان آمریکایی و بیگانه تحت رصد آن‌هاست.

امام جمعه دیر روز بزرگداشت حافظ شیرازی را گرامی داشت و گفت: حافظ یک عارف است و بزرگداشت حافظ، بزرگداشت فرهنگ قرآنی، اسلامی و ایرانی است؛ نسل نو باید با این شخصیت‌های برجسته و مفاخر کشور بیشتر آشنا شوند.

وی درباره روز کاهش اثرات بلایای طبیعی ابراز کرد: برای اینکه دچار خسارت‌های مالی و جانی نشویم، باید در ساخت‌وسازها تجدید نظر کنیم. گاهی اوقات چون چند سالی باران نیامده، افراد در بستر رودخانه خانه می‌سازند که اگر روزی باران بیاید آسیب‌پذیر هستند.

خطیب نمازجمعه دیر با اشاره به گلایه مردم از تعرفه‌های بالای سازمان نظام مهندسی در بندر دیر گفت: مردم می‌گویند تعرفه‌های نظام مهندسی خیلی بالا است. نظارت باید باشد، اما با این هزینه ها، طرف باید از خیر ساخت و ساز بگیرد. تاکبد ما این است جسارتی به نظام مهندسی نباشد و هم اینکه مشکل مردم حل شود در واقع نه سیخ بسوزد و نه کباب.

وی با اشاره به روز جهانی استاندارد گفت: متأسفانه گاهی اوقات کالاهای صادراتی ما به دلیل عدم کیفیت و بسته‌بندی نامناسب از کشورهای همسایه برگشت می‌خورند و کشورهای دیگری جایگزین ما می‌شوند که باید این موارد را رعایت کنبم. کسانی که خودشان در اداره استاندارد هستند هم باید استاندارد باشند و بی‌حساب و کتاب مهر نزنند.

حسینی درباره روز پیوند اولیا و مربیان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم فرزندانمان انسان‌های خوبی تربیت شوند، باید خانه و مدرسه، اولیا و مربیان دست در دست هم دهند. هماهنگی و ارتباط خانه و مدرسه و جامعه و در کنار آن مسجد و فضای سالم اجتماع، باعث تربیت درست نوجوانی می‌شود.

امام جمعه دیر گفت: جلسات انجمن اولیا و مربیان باید با کیفیت برگزار شود و انتخاب اعضا نباید با یک صلوات باشد؛ انسان‌های با انگیزه و داوطلبانه در انجمن بیایند که مسایل را پیگیری کنند.

وی با تبریک روز پارالمپیک گفت: همه باید با این عزیزان در برنامه‌های هفته پارالمپیک همکاری کنند.

خطیب نمازجمعه دیر با بیان اینکه روز جهانی غذا ناخوادآگاه ما را به یاد مردم غزه می اندازد، عنوان کرد: همه مردم باید به غذای کافی و مغذی دسترسی داشته باشند. رژیم صهیونیستی با گرسنگی دادن به مردم غزه به نسل‌کشی آن‌ها ادامه می دهد که امیدواریم فرجی حاصل شود.

حسینی با بیان اینکه به علت عدم نظارت بر بازار و کنترل نشدن بازار گزارش‌هایی از گرانفروشی به ما می‌رسد افزود: البته بعضی‌ها توجیه می‌کنند که در شهرستان گران‌فروشی نداریم و مشکل از بالا است که این حرف صحیح نیست. عده‌ای دارند از وضعیتی که پیش آمده سوءاستفاده می‌کنند. سوءاستفاده از این موقعیت‌ها خیانت به ملت است. یکی از راه‌حل‌های کمک به معیشت مردم استمرار طرح کالابرگ است.

وی با تاکید بر اینکه خانواده ها باید به اندازه نیاز خرید و غذا پخت کنند ابراز کرد: متاسفانه در شرکت‌ها سر میز غذا چه‌قدر غذا هدر می‌رود. همه کمک کنیم و به فکر نیازمندان باشیم و در این مسیر نقش‌آفرینی داشته باشیم.

حسینی به گلایه های مردمی درباره بدقولی در واگذاری زمین فرزندآوری و تسهیلات جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: چهار شهرستان جنوب استان توسط یک اداره مدیریت می شود. از مدیرکل راه و شهرسازی می‌خواهیم همان‌طور که قبلاً قول دادند، در هر شهرستان یک نفر پاسخگوی مردم باشد و پرونده‌های افراد را پیگیری کند. اگر دستور رهبر انقلاب برای ما ملاک است که باید این گونه باشد، وگرنه با این وضعیت کار پیش نمی‌رود و مردم ناامید می‌شوند؛ چون عمل نکردن به وعده هایی که داده شده، تبلیغ سویی علیه جوانی جمعیت و فرزندآوری است.

وی درباره مشکلات کمبود شیر خشک در شهرستان خاطرنشان کرد: شیر خشک گاهی اوقات در دیر پیدا نمی‌شود و مردم به کنگان می‌روند و آنجا هم دست از پا درازتر برمی‌گردند. در رسانه‌ها می‌گویند مشکلی نیست، ولی وقتی مردم به داروخانه مراجعه می‌کنند مشکل وجود دارد. انتظار است دستگاه متولی این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.

حسینی درباره مکانیسم ماشه گفت: علاوه بر چین و روسیه که اقدام کشورهای اروپایی و بازگشت تحریم‌های ایران را به رسمیت نشناختند، جنبش عدم تعهد نیز متشکل از ۱۲۰ دولت عضو، لغو قطعی مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر را ضروری دانست و تأکید کرد ۲۶ مهرماه همه تحریم‌های ایران باید لغو شود.

وی در خصوص بیانیه مداخله‌جویانه اخیر کشورهای اروپایی گفت: جزایر سه‌گانه زمانی بودند که حاکمان برخی از کشورهای همسایه ما وجود داشتند، اما حکومتشان نبود و عمر حکومتشان کمتر از عمر خودشان است. به کشورهای اروپایی با قاطعیت و صلابت می‌گوییم غنی‌سازی هسته‌ای و انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم ایران است و از آن دست نخواهیم کشید و موشک‌ها بلای جان رژیم صهیونیستی هستند و اگر شما هم دست از پا خطا کنید بلای جان شما خواهد شد.

حسینی در پایان با اشاره به تحولات غزه، اظهار داشت: بعد از ۲ سال مقاومت و پایداری و ایثارگری، سرانجام آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی که در باتلاق غزه گیر کرده بودند، مجبور شدند با کسانی مذاکره کنند که آن‌ها را تروریست می‌نامیدند. یکی از اولین اهداف نتانیاهو نابودی حماس بود، اما مقاومت، ایثارگری و فداکاری مردم غزه و مجاهدان غزه آن‌ها را مجبور کرد با آن‌ها مذاکره کنند.

وی افزود: کسی پیروز شده است که شرایط خود را بر آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کرد. آنچه امروز توافق شده است، به نفع ملت فلسطین و مجاهدین حماس است. البته ممکن است رژیم‌صهیونیستی نقض عهد کند که اگر بکند، باز هم به نفع فلسطین و حماس خواهد بود و جهانیان بیشتر به چهره کثیف استکبار پی خواهند برد.

حسینی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی سرشکسته و افسرده خودشان به جان هم افتاده‌اند، اما حماس، چه این توافق باشد و چه نباشد، به راه خود ادامه می‌دهد