به گزارش خبرنگار مهر، در دور دوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و در گروه F امروز یکشنبه از ساعت ۱۸ تیم‌های ملی فوتبال عمان و تایلند در ورزشگاه «عبدالله بن خلیفه» قطر و به قضاوت موعود بنیادی فر به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

موعود بنیادی‌فر را در این بازی، سعید قاسمی و علیرضا ایلدروم به‌عنوان کمک داوران اول و دوم همراهی کردند و علیرضا فغانی هم در این دیدار داور چهارم بود.

احتیاط در دستور کار هر دو تیم

تیم فوتبال تایلند دیدار نخست خود را با برتری ۲ بر یک برابر قرقیزستان به پایان رساند و عمان هم در دیدار اول با نتیجه ۲ بر یک مغلوب عربستان شد. برانکو ایوانکوویچ که هدایت عمان را برعهده دارد برای آنکه شانس صعود تیمش را به مرحله یک هشتم نهایی حفظ کند به سه امتیاز این دیدار نیاز دارد و در سوی دیگر هم تیم تایلند در صورت کسب هر ۳ امتیاز این مسابقه صعودش به یک هشتم نهایی قطعی می‌شود.

بازی در دقایق آغازین نیمه اول بیشتر در میانه‌های میدان دنبال می‌شد و تیم‌ها بیشتر به آنالیز بازی یکدیگر پرداختند. اما با گذشت ۱۵ دقیقه از زمان بازی تایلندی‌ها به مرور کنترل خود را بر بازی بیشتر کردند و بهترین فرصت این تیم از روی یک ضربه کرنر در دقیقه ۱۶ اتفاق افتاد اما دروازه بان عمان به خوبی ضربه سر مهاجم تایلندی را مهار کرد.

به مرور تیم عمان جلو کشید و تلاش کرد کنترل توپ را در اختیار بگیرد. یکی از برنامه‌های شاگردان برانکو برای رسیدن به دروازه تایلند استفاده از توپ‌های بلند و سانتر از جناحین بود اما ارسال‌های کم دقت موجب شد فرصت خاصی روی دروازه حریف خلق نشود تا نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد.

ناکامی عمان در نیمه دوم

در ۱۵ دقیقه ابتدایی نیمه دوم هم شرایط بازی مانند نیمه اول دنبال شد و اشتباهات فردی در بازی بیش از هر چیز پیدا بود و بازی هم بیشتر در میانه میدان دنبال می‌شد.

اما زمان به سرعت برای تیم عمان و شاگردان برانکو می‌گذشت و مربی کروات تصمیم گرفت با انجام چند تعویض شرایط بازی را تغییر دهد. در دقیقه ۷۴ بازیکنان عمان صاحب یک ضربه آزاد در پشت محوطه جریمه شدند اما بازیکنان تایلند توپ را در آستانه ورود به دروازه به کرنر فرستادند. در ادامه این دیدار هم فرصت خاصی روی دروازه دو تیم شکل نگرفت و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

تایلند با این تساوی ۴ امتیازی شد و موقتاً به صدر جدول صعود کرد. عمان هم با یک امتیاز در رده سوم جدول ایستاد تا کار شاگردان برانکو ایوانکوویچ برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی به بازی آخر این تیم برابر قرقیزستان کشیده شود.

در دیگر بازی این گروه هم از ساعت ۲۱ عربستان ۳ امتیازی به مصاف قرقیزستان خواهد رفت.