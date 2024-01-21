به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار دور دوم مرحله گروهی هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و در گروه F شامگاه یکشنبه از ساعت ۲۱ تیم‌های ملی فوتبال عربستان و قرقیزستان در ورزشگاه «احمد بن علی» قطر با قضاوت لیدا جومپی ژاپنی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان نیمه اول با برتری یک بر صفر عربستانی‌ها به پایان رسید. محمد کانو تنها گلزن نیمه اول این دیدار بود.

ترکیب تیم ملی فوتبال عربستان: احمدعلی آل کثر، علی البلیهی، علی لاجامی، حسن محمد التمبکتی، محمد البوریک، محمد کانو، عبدالله المالکی، سامی الناجی، سعود عبدالحمید، فیراس البوریکان و سالم الدوساری

ترکیب تیم ملی فوتبال قرقیزستان: ارژان، بکزان سگین بایف، برازمن، آیزار اکماتوف، تامیرلان کوزوبایف، میسچنکو، غیرت زیر گالبک، اودیلزون عبدالرحمانوف، مرک، علی کولوف و ارنستباتیرکانوف

اخراج زود هنگام بازیکن قرقیزستان

بازی در نیمه اول از سوی بازیکنان عربستان در حالی آغاز شد که دو تیم سعی در محک زدن یکدیگر بودند و خیلی میلی به حمله نداشتند تا اینکه عربستانی روی یک حمله به سوی دروازه قرقیزستان با دفاع قرقیزها مواجه شدند اما این مواجه خطای خطرناک بازیکن قرقیزستانی بود که منجر به اخراج مستقیم این بازیکن شد تا تیم ملی فوتبال قرقیزستان از دقیقه ۸ بازی ۱۰ نفره شود.

بازیکنان عربستانی روی این خطای قرقیزها صاحب یک ضربه آزاد شدند که محمد البوریک به صورت فنی توپ را روانه دروازه قرقیزستان کرد که با دروازه‌بان این تیم با یک واکنش زیبا توپ را راهی کرنر کرد.

بازی مالکانه و گلزنی شاهین‌های سبز

پس از اخراج بازیکن تیم ملی فوتبال قرقیزستان عربستانی‌ها باز را کاملاً به کنترل خود در آوردند و راه‌های مختلفی را برای رسیدن به گل آزمایش کردند. بازیکنان عربستان سرانجام در پی حملات متعدد خود به روی دروازه قرقیزها صاحب یک موقعیت شدند که شوت زیبای بازیکنان عربستانی به تیر دروازه برخورد کرد و توپ برگشتی را دروازه این تیم از سمت راست ارسال کردند تا محمد کانو در دقیقه ۳۵ گل اول بازی را به ثمر برساند.

در ادامه بازی از آب و تاب خود افتاده بود و توپ بیشتر در میانه‌های میدان بین دو تیم رد و بدل می‌شد تا اینکه جومپی داور این دیدار سوت پایان نیمه اول را به صدا در آورد تا شاگردان مانچینی با برتری راهی رختکن شوند.