به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجیدرضا حسن‌زاده ظهر دوشنبه در همایش «تبیین اهداف و چشم انداز برنامه‌های محرومیت زدایی قرارگاه‌های جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه» به خدمات قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد.

جانشین قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه به لزوم هماهنگی هر چه بیشتر نهادها و هدف گذاری مناسب در جهت محرومیت زدایی اشاره کرد و گفت: پس از دفاع مقدس خدمات بیشمار عمرانی و غیر عمرانی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت محرومیت زدایی در مناطق محروم و مرزی در سراسر کشور انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ هزار روستا، آب شرب و بهداشتی ندارند، افزود: رفع تنش آبی این روستاهای دور افتاده و محروم در دستور کار قرار گرفته و در مرحله نخست تنش آبی حدود هفت تا ۱۰ هزار روستا در سال آینده به پایان برسد.

حسن زاده ادامه داد: قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه در هشت سال اخیر، ۶۰ هزار طرح عمرانی و چهار میلیون طرح غیر عمرانی از جمله تهیه جهیزیه و سبد معیشتی را در مناطق و جامعه هدف انجام داده است.

جانشین قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه با اشاره به اینکه رسیدگی به مناطق و روستاها از اهداف اولیه نظام است، افزود: باید بیش از گذشته نسبت به آنها رسیدگی شود.

وی بیان کرد: برای حاشیه نشینی باید تدابیر در نظر گرفته شود و مهاجرت‌ها نیز متوقف و حتی معکوس شود و سپاه هم با تمام وجود در این عرصه فعال است.

حسن زاده اظهار کرد: در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب در تاکید بر اشتغال آفرینی در مناطق محروم، اشتغال زایی خصوصاً ایجاد اشتغال برای زنان بی سرپرست و بدسرپرست از جمله اولویت‌های ما است.