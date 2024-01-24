به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش آقاسی با اشاره به حضور ارزشمند و گسترده اقشار مختلف مردم و به ویژه نوجوانان در مراسم اعتکاف گفت: مهرواره هنری و ادبی «محراب عشق»، ویژه این ایام و در بخش مختلف هنری و ادبی اعم از شعر، داستان کوتاه، دل نوشته و عکس با تلفن همراه برگزار می‌شود.

وی در ادامه حضور شهروندان در مکان‌های مقدسی چون مساجد در این ایام خاص را فرصتی مناسب برای ارائه برنامه‌های مناسب معنوی اعلام کرد و افزود: یکی از بخش‌های این مهرواره در حوزه عکس برگزار خواهد شد و نوجوانان می‌توانند تصاویر نابی را که در ایام اعتکاف تهیه کرده‌اند، برای شرکت در این مهرواره با بارگذاری در سایت khz.kpf.ir ارسال کنند.

آقاسی همچنین شعر، داستان کوتاه و دل نوشته را دیگر بخش‌های این جشنواره اعلام کرد و گفت: شرکت‌کنندگان در مراسم اعتکاف می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مختلف از جمله ورد(word)، پی دی اف (pdf) و جی پی جی (jpeg) برای شرکت در این مهرواره در سایت khz.kpf.ir بارگذاری و یا از طریق پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۳۰۴۸۵۵۲۸۵ ارسال کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان یادآور شد: مهلت ارسال آثار به این مهرواره ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ اعلام شده است و برگزیدگان این رویداد ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ معرفی خواهند شد.