رشد ۳۴۱۹ واحدی بورس در پایان معاملات هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بازار امروز بعد از ریزش سخت روزهای قبل متعادل بود اما همچنان تعداد نمادهای منفی بالاست، در ۵۸ دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۴۱۱ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۳,۳۲۸ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای نهمین روز متوالی با ثبت رقم ۳۶ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۵۸ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز ۱۲۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. این در حالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید ۱۳۴ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۴ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۱۱۱ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۳۱۰ میلیارد تومان قرار دارد.